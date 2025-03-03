Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Dxomark kamera test sonuçları belli oldu. Cihaz, testlerde hayal kırıklığı yaratarak dünya sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Samsung, ocak ayında yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisini resmen tanıtmıştı. Cihazlar, önemli iyileştirmelerle gelirken ailenin en çok dikkat çeken modeli kuşkusuz S25 Ultra idi. Şimdi ise bu telefonun kamera performansıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin Dxomark kamera test sonuçları paylaşıldı. Sonuçlarda, cihazın gümüş sınıfına yerleşirken hayal kırıklığı yarattığı görüldü.

146 puan ile dünyada 24'üncü sırada yer aldı

Sonuçlara baktığımızda S25 Ultra’nın kamera konusunda dünyada 24’üncü, yani bayağı aşağıda yer aldığını görüyoruz. Ultra Premium segmentinde, yani en üst seviye amiral gemisi telefonlar arasında ise 21. sırada. Bu iki listenin ilk sırasında Huawei Pura 70 Ultra’nın yer aldığını belirtelim.

Galaxy S25 Ultra, fotoğraf tarafında 144, bokeh için 70, zoom konusunda 149 ve video konusunda 143 puan aldığını görüyoruz. Tüm bunlar birleştiğinde ise genel kamera puanı 146 olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar beklenti olan bir telefon için hayal kırıklığı.

Kullanım durumları için de puanları var. Aile ve arkadaşlar arasında portre ve grup fotoğrafları & videoları konusunda 140 puan almış. Düşük ışıkta performansı için ise 110 puan almayı başarmış.

Galaxy S25 Ultra’nın en büyük rakibi iPhone 16 Pro Max’in gerisinde kaldığını da ekleyelim. iPhone 16 Pro Max, 157 genel puan ile dünya sıralamasında 4’üncü sırada.

S25 Ultra; 200 MP’lik (f/1.7) ana kamera, 50 MP (f/1.9) ultra geniş kamera, 50 MP’lik (f/3.4) 5x optik zoom sunan telefoto kamera ve 3x optik zoom sunan 10 MP’lik (f/2.0) ikincil telefoto kamerayla geliyordu.