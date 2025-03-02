Samsung'un büyük merakla beklenen yeni orta segment telefonu Samsung Galaxy A56 tanıtıldı. Cihaz, sunduğu özelliklerle orta segmentin kralı olacak.

Samsung, özellikle ülkemizdeki kullanıcılar tarafından beklenen bütçe dostu orta segment telefonu Galaxy A56’yı nihayet tanıttı. Telefon, tahmin edildiği gibi birçok dikkat çeken iyileştirme ve özellikle geldi. Cihazın, yakında ülkemize de gelmesini bekliyoruz.

Galaxy A56 modelinin tasarımına baktığımızda şirketin bu nesilde farklı bir yol izlediğini görebiliyoruz. Arkada, pil şeklinde bir kamera adasına yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Önde ise delikli ekran ve daha ince çerçeveler var.

Karşınızda Samsung Galaxy A56

7,4 mm ile önceki modelden çok daha ince bir telefon olarak gelen Galaxy A56, 6,7 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 1900 nit maksimum parlaklığı da unutmayalım.

Telefon, A55’e göre büyük bir performans artışı yaşatacak Exynos 1580 işlemcisinden güç alacak. %37 civarında daha iyi performans sunacağı belirtiliyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak açıklandı.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik (f/1.8) ana kamera, 12 MP’lik (f/2.2) ultra geniş kamera ve 5 MP’lik (f/2.4) makro kamera bizi karşılıyor. Önde ise deliğe yerleştirilen 12 MP’lik (f/2.2) selfie kamerası var. Telefonun kamera tarafının yapay zekâ ile donatıldığını, bu yüzden çok daha iyi bir deneyim sunacağını belirtelim. Düşük ses video modu, daha iyi gece fotoğrafları, görsel iyileştirme gibi özellikler göreceğiz.

Batarya tarafına geldiğimizde 5000 mAh kapasiteye sahip batarya görüyoruz. Hızlı şarj tarafında ise önceden sadece amiral gemisi modellerde sunulan 45W ile önemli bir iyileştirme var. Cihazdaki bir diğer sevindirici şey ise 6 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi alacak olması. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacağını belirtelim.

Son olarak telefon, Samsung’un “Awesome Intelligence” ismini verdiği yeni yapay zekâ özellikleriyle gelecek. Kullanıcıların telefonu almasında büyük rol oynayacak bu özellikler arasında Arama İçin Daire İçine Al, fotoğraflarda kişilerin yüzlerini iyileştirme, fotoğraflardan nesne silme, fotoğraflara stiline ve renklerine göre özel filtreler ekleme gibi kullanışlı işlevler var.

Samsung Galaxy A56 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) Ön kamera 12 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15) Güncelleme desteği 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi

Samsung Galaxy A56 fiyatı