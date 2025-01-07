Samsung Galaxy S25 Ultra'ya ait olduğu söylenen görseller paylaşıldı. Ancak bu görsellerin sahte olduğunu söyleyenler de var.

Samsung, bu ay içinde uzun süredir beklediğimiz yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisini nihayet bizlerle buluşturacak. Resmî tanıtım tarihi henüz belli olmasa da Galaxy Unpacked etkinliğinin ay sonuna doğru yapılması muhtemel. Tabii tarih yaklaştıkça telefonlardan da daha fazla bilgi geliyor.

Şimdi ise serinin en pahalı modeli olacak Galaxy S25 Ultra hakkında bir gelişme yaşandı. Telefonun, kanlı canlı görüntülendiği iddia edildi.

Söz konusu görseller şu şekilde

Görüntüler, “Parth_GPT” isimli X kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Henüz bir doğrulama gelmediğini belirtmekte fayda var. Sadece görüntü bazında konuşacak olursak şimdiye kadar çıkan sızıntılara uygun bir görünüme sahip olduğunu görebiliyoruz.

Samsung’un bu seneki Ultra modelinde köşeli tasarımdan vazgeçmesi ve yuvarlak köşelere yönelmesi bekleniyordu. Bu görselde de bir kez daha bu durum mevcut. Ayrıca cihazın kamera kurulumu ve rengi de görülmüş.

Görsele hemen güvenmemekte fayda var

Ancak birçok kişi görüntülerin altına yaptıkları yorumlarda bu görselin sahte olabileceğine dair paylaşımlar yapmış. Üzerinde oynanan başka bir cihaz olduğunu söyleyenler var. Kaynağın pek fazla isminin bilinmediğini düşündüğümüzde de bu ihtimal güçleniyor. O yüzden paylaşılan görsellere daha güvenilir ve bilinen kaynaklardan doğrulama gelmeden pek güvenmemek gerektiğini söyleyelim.