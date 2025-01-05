Samsung Galaxy S25 Ultra'dan yeni bir görsel sızdırıldı. Görsel, telefonun tasarımına ve ultra ince ekran çerçevesine bir bakış atmamızı sağlıyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmasına artık çok az bir süre kaldı. Galaxy S25 serisi, bu ay içinde resmen bizlerle buluşacak. Henüz Galaxy Unpacked etkinliği için resmî bir tarih yok ancak 22 Ocak’ta gerçekleştirilebileceğine dair çok fazla söylenti var.

Tanıtım tarihleri yaklaşsa da telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Ultra modelinden bir görsel sızdırıldı. Güvenilir kaynak Ice Universe’ün paylaştığı görsel, cihazın ultra ince çerçevelerine göz atmamızı sağladı.

S25 Ultra’nın çerçeveleri böyle olacak

Galaxy S25 Ultra’da büyük tasarım değişiklikleri olacağını biliyoruz. En dikkat çeken değişiklik, köşelerde olacak. Öyle ki şirket, artık sivri köşeler yerine tıpkı serinin diğerlerinde olduğu gibi kavisli köşeler kullanacak. Görsele ilk baktığımızda direkt bunu görebiliyoruz.

Öte yandan fotoğraf, ekran çerçevesini de bize gösteriyor. Şirket, bu yıl çerçeve konusunda beklendiği gibi gerçekten üst seviyeye çıkmış. Henüz resmî ölçüler yok ancak Ice Universe’e göre S25 Ultra, çerçeve inceliği konusunda iPhone 16 Pro’nun bile önünde olacak. Yani 1,33 mm’den daha ince bir çerçeveyle göreceğiz.

Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM gibi özelliklere sahip olacak Galaxy S25 Ultra hakkındaki detayları resmî tanıtım gerçekleştiğinde öğreneceğiz.