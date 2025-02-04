Samsung Galaxy S25+'tan sonra S25 Ultra da parçalarına ayrıldı. Videoda, bu modelin de daha kolay tamir edilebilir bir tasarımla geldiği görüldü.

Daha dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Samsung’un birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy S25 ailesinden S25+’ın parçalarına ayrıldığını görmüştük. Şimdi ise serinin en üst seviye modeli olan S25 Ultra’da aynı işlem uygulandı.

PhoneRepairGuru tarafından paylaşılan videoda, S25 Ultra parçalarına bölündü. Bu da bize cihazını içini ve Samsung’un ne gibi değişiklikler uyguladığını gösterdi.

Rahatça parçalarına bölünebilen cihaz, önceki nesle kıyasla daha kolay tamir edilebilecek

Görüntüleri izlediğimizde tıpkı kardeşi gibi bu cihazın da rahat bir şekilde parçalarına ayrılabildiğini görebiliyoruz. Arka camı, gerekli araç varsa basit bir şekilde çıkarılabiliyor. İçine baktığımızda şarj bobininin yeniden konumlandırıldığını görebiliyoruz. Bunun nedeni muhtemelen Qi 2 kablosuz şarj teknolojisine yer açmak.

Bunun dışında bataryanın da çok daha kolay çıkarılmasına olanak tanınması için yeniden tasarlanmış bölümlere sahip olduğu görülebiliyor. S Pen’i algılayan yeni bir NFC bölümü de dikkat çeken kısımlardan. Anakartın küçüldüğü, kamera lenslerinin basitçe çıktığı, su geçirmezlik için kauçuk kullanımı gibi önemli dokunuşlar yapıldığı da görülebiliyor.

Özetleyecek olursak Samsung, tıpkı S25+’ta olduğu gibi Ultra modelinde de çok daha basit parçalarına ayrılabilir bir yapı tercih etmiş. Bu da cihazın S24 Ultra’ya kıyasla daha kolay tamir edilebilir olacağının bir göstergesi.