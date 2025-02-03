YouTuber PBKReviews, Samsung Galaxy S25+'ı parçalarına ayırdı. Paylaşılan video, bize telefonun içini detaylı bir şekilde gösterirken çok daha kolay tamir edilebilir hâle geldiğini ortaya koydu.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda herkesin büyük merakla beklediği Galaxy S25 serisini resmen tanıtmıştı. Standart, Plus ve Ultra olmak üzere 3 modelden oluşan bu aile, dikkat çeken yeniliklerle geliyordu. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de cihazların içi merak konusuydu.

Teknoloji odaklı ünlü YouTube PBKReviews, paylaştığı bir videoda Samsung Galaxy S25+ modelini parçalarına ayırdı. Video, bize cihaz hakkında yeni fikirler verdi.

Çok daha kolay tamir edilebilir hâle getirildi

Yukarıdan izleyebileceğiniz videoya baktığımızda cihazın parça parça ayrıldığını görebiliyoruz. Bu sayede içine ve ne gibi değişiklikler yapıldığına göz atmak mümkün hâle geliyor. Ünlü YouTuber’ın da aktardığı gibi bu seride şirket tarafından önemli değişikliklere gidilmiş.

Örneğin telefonun bataryası çok daha kolay çıkarılabilecek şekilde değiştirilmiş. SIM kart kısmının ve hoparlörlerin kauçukla kaplandığı görülebiliyor. Bunun nedeni cihazın IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olması.

Telefonun arka kısmının biraz ısı uygulanmasından sonra bir kaldırma aracıyla çıkarılabildiğini görüyoruz. Aynı şekilde arka kameraların koruyucu lens kapakları da ısı uygulanarak çıkarılabiliyor.

PBKReviews’un da söylediği gibi Samsung, bu modelinin iç tarafına getirdiği yeniliklerle telefonu çok daha kolay tamir edilebilir bir cihaz yapmış. Ancak ünlü YouTuber, bunun genel tamir edilebilirlik puanını etkilemediğini belirtti ve S24+ ile aynı 9 puanı bu cihaza verdi.

Samsung Galaxy S25 serisinin detayları için