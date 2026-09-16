Samsung Galaxy S26 FE, Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Galaxy S26 ile Aynı!

Samsung Galaxy S26 FE'nin Türkiye fiyatı belli oldu ve fiyat şimdiden tepkilerin ana odağı hâline gelmiş durumda.

Samsung’un "Fan Edition" konseptiyle premium özellikleri daha erişilebilir fiyatlarla sunmayı hedeflediği FE serisi, yeni üyesiyle artık Türkiye'de de satışta.

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Bugün itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan Galaxy S26 FE, beklenen uygun fiyat çizgisinin bir hayli üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Galaxy S26 FE, 54.999 TL fiyatla satışta

E-ticaret platformlarında yerini alan Galaxy S26 FE’nin 256 GB’lık versiyonları (Grafit Gri, Yaban Mersini ve Su Yeşili renk seçenekleriyle) 54.999 TL’den satışa sunuldu. 512 GB’lık modelin fiyatı ise henüz netleşmedi.

Pazarda asıl dikkat çeken nokta ise Galaxy S26 FE’nin, serinin ana modeli olan Galaxy S26 ile aynı fiyat seviyesine gelmiş olması. E-ticaret sitelerindeki güncel rakamlara bakıldığında Galaxy S26 256 GB modeli de hâlihazırda 54.999 TL bandından satışta. Normal şartlarda ana modelden daha uygun bir fiyata sahip olması gereken FE sürümünün bu tabloyu çizmesi, serinin fiyat avantajını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.