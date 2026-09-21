Samsung, amiral gemisi modelleri Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'nın Türkiye fiyatlarına zam yaptı.

Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltmesinin ardından sektörde bir fiyat artışı beklentisi oluşmuştu. gelişmenin hemen ardından Samsung Türkiye, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin Türkiye satış fiyatlarını artırma kararı aldı.

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Bu gelişme, yapay zekâ nedeniyle artan talep yüzünden küresel çapta yaşanan devasa bellek krizinin bir sonucu olarak nitelendirilebilir. Peki Galaxy S26 modellerinin fiyatlarına ne kadar zam geldi?

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Galaxy S26 serisine gelen zammın ardından oluşan yeni fiyatlar

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı Galaxy S26 12 + 256 GB 70.499 TL 77.999 TL Galaxy S26+ 12 + 256 GB 82.499 TL 97.999 TL Galaxy S26 12 + 256 GB 109.999 TL 119.999 TL Galaxy S26 Ultra 12 + 256 GB 121.999 TL 131.999 TL

Yukarıda gördüğünüz fiyatların direkt olarak Samsung’un resmî sitesindeki fiyatlara yapılan artışlar olduğunu belirtmek gerek. Bu yüzden üçüncü taraf satıcılarda daha farklı fiyatlar görmeniz mümkün.

En büyük artış, Galaxy S26+ modelinde gerçekleşti. Cihazın fiyatının 97.999 TL’ye çıkmasıyla toplamda %18,7 oranında artış yapılmış. Ailenin en güçlü üyesi olan Galaxy S26 Ultra tarafında ise 10.000 TL'lik artışla fiyat 119.999 TL'ye çıkmış.