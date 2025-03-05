Samsung'un tüm odağını Galaxy S26 serisinin çiplerine çevirdiği bildirildi. Buna göre şirket, yeni modelde kendi Exynos 2600 çipini kullanmak istiyor.

Samsung, ocak ayında yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 ailesini resmen tanıtmıştı. Bu cihazların en başta Exynos 2500 işlemciyle gelmesi bekleniyordu. Ancak çipin sınıfta kalması ve artık iyice geç olması nedeniyle tüm S25 serisinde Snapdragon 8 Elite işlemcinin kullanıldığını görmüştük.

Şimdi ise bu konuda önümüzdeki yıl çıkış yapacak Galaxy S26 serisi hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre teknoloji devi, bu sefer kendi çipini kullanmada kararlı.

S26 ailesi, Exynos 2600 ile gelebilir

FNNews tarafından ortaya atılan iddiaya göre yeni nesil, Samsung’un Exynos çiplere geri dönüşü olabilir. Şirketin, Qualcomm’un Snapdragon çipleri yerine yerine S26 ailesinde 2 nm üretim sürecinden geçen kendi Exynos 2600 işlemcisini kullanabileceği söyleniyor.

Üstelik bu konuda çok kararlı olduğunu ve S26’nın Exynos’a geçiş için “ya hep ya hiç” anı olarak görüyor ve bu yüzden agresif bir yatırım yapıyor. Çipe özel bir ekibin kurulduğu da aktarılmış. Sistem LSI bölümünün tasarımla ilgilendiği, Samsung Foundry’nin ise üretime odaklandığı belirtilmiş.

Konuya yakın kaynaklara göre bu çipte Exynos 2500’de yaşanan verim sorunu önemli ölçüde çözülecekmiş, performans ve üretim optimize edilecekmiş. İlk testlerde işlemcinin belli ölçüde istikrara kavuşma belirtileri gösterdiği de eklenmiş. Eğer her şey plana göre giderse çiplerin S26 telefonlarda yer aldığını görebiliriz.

Samsung’un Exynos çipleri, yıllardır hayatta kalmakta zorlanıyor, Qualcomm’un işlemcilerinin sunduklarıyla başa çıkamıyordu. Şirketin tüm odağını çevirmesiyle bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz. Exynos 2600, gerçekten rekabetçi olabilecek bir çip olabilir.