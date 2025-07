Akıllı telefon üreticileri, her yeni seride sadece donanımı değil, ürün stratejilerini de güncelliyor. Model isimlendirmeleri, markaların kullanıcı algısını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Samsung’un yaklaşan Galaxy S serisiyle bu alanda dikkat çeken bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.

Samsung’un 2026’da tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili ilginç detaylar gündeme geldi. Görünüşe göre bu kez “standart” model olmayabilir ve seride alıştığımız isimlerin yerini yenileri alacak.

One UI 8’in iç yapısında ortaya çıkan kod adlarına bakılırsa, Galaxy S26 serisi bu kez S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra olmak üzere üç modelle gelecek. Önceki haberlerde serinin klasik S26, S26 Plus ve S26 Ultra şeklinde olacağı düşünülüyordu ancak görünen o ki Plus modeli yerini Edge’e bırakıyor, standart model ise tamamen ortadan kalkıyor.

İsimlendirmede değişikliğe gidecek

Samsung’un geçmişte kullandığı model kodlamalarında “1” genellikle standart versiyona işaret ederken, bu kez “M1” kodunun Galaxy S26 Pro’yu temsil ettiği görülüyor. “M0” ya da başka bir kod adı altında standart bir modele dair herhangi bir iz bulunmaması, şirketin giriş seviyesi modeli de “Pro” ismiyle yeniden konumlandırabileceğini gösteriyor.

Bu yeni yapı, Samsung’un daha premium bir stratejiye yöneldiğine işaret ediyor. Artık “Pro” isminin giriş seviyesi modeli temsil etmesi, hem donanım tarafında hem de fiyat konusunda önceki standart modellere göre bir artış olabileceğini düşündürüyor. Galaxy S26 serisinin son hali henüz netleşmiş değil ama One UI 8 içinde yer alan detaylar, daha önceki sızıntılarla örtüşüyor ve ciddi bir isim değişikliğinin yolda olduğunu gösteriyor.