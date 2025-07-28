Akıllı telefon üreticileri, kamera teknolojilerinde daha az donanımla daha yüksek performans sunmanın yollarını arıyor. Bu yaklaşımla birlikte, yeni nesil amiral gemilerinde sensör tabanlı dijital yakınlaştırma ön plana çıkmaya başladı. Samsung’un sıradaki üst seviye modeliyle bu değişime nasıl uyum sağlayacağı merak konusu haline geldi.

Galaxy S26 Ultra’nın tanıtılmasına daha zaman varken, Samsung’un 2027’de çıkaracağı Galaxy S27 Ultra ile ilgili ilk söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre şirket, bu modelde kamera sisteminde köklü bir değişikliğe gidebilir.

Söylentilere bakılırsa Galaxy S27 Ultra, Sony imzalı 200 megapiksellik yepyeni bir ana kamerayla gelebilir. 1/1.1 inç boyutundaki bu sensörün, önceki modellerdeki ISOCELL HP2’ye göre daha fazla ışık yakalayabileceği konuşuluyor. Bu sayede Samsung’un, 3x telefoto lensi tamamen kaldırıp yakınlaştırmayı doğrudan bu yüksek çözünürlüklü sensörle dijital olarak yapmayı planladığı öne sürülüyor.

200 MP ana kamera geliyor olabilir

Eğer bu değişiklik hayata geçerse, Galaxy S27 Ultra’da bu kez dört yerine üçlü kamera kurulumu görebiliriz. Ancak 5x periskop lensin korunması bekleniyor, yani uzak mesafe çekim özellikleri büyük ihtimalle yerinde kalacak.

Uzun süredir 5000 mAh batarya kapasitesinde ısrar eden Samsung’un, bu modelde daha yüksek kapasiteli bir batarya tercih edebileceği konuşuluyor. Çinli markaların sunduğu 7000 mAh bataryalarla kıyaslandığında, böyle bir değişiklik Samsung için önemli bir güncelleme olabilir. Ancak batarya kapasitesinin artırılması durumunda, dahili S-Pen kalem özelliğinden vazgeçilmesi ihtimali de gündeme gelebilir.

Şu an için Samsung tarafından doğrulanmış olmasa da, güvenilir kaynaklara dayanan bu bilgiler, şirketin kamera tasarımı ve donanım tercihleri konusunda önemli değişikliklere gidebileceğini gösteriyor.