Samsung'un çok beklenen giriş seviye modeli Galaxy A17'nin render görüntüleri sızdırıldı. Görüntüler, telefonun tasarımına net bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

Samsung, amiral gemisi telefonları kadar bütçe dostu modelleriyle de öne çıkan bir firma. Tabii ki burada ülkemizde de yüksek satış rakamlarınaulaşmayı başaran A serisi öne çıkıyor. Şimdi ise A serisinin çok beklenen yeni modeli Galaxy A17’yle ilgili önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız.

Android Headlines, Samsung Galaxy A17 modelinin render görüntülerini sızdırdı. Resmî tasarıma ait olduğu söylenen görseller, giriş seviyede olacak telefonun nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Samsung Galaxy A17 böyle gözükecek:

Sızan görüntülere baktığımızda Galaxy A17 modelinin ön tarafta artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Arka tarafa baktığımızda ise pil şekilden bir kamera adası yer alıyor. Bu adada 3’lü kamera kurulumu bulunacak. Flaş ise kamera adasının dışında, sağ tarafta yer alacak. Bu cihazın 5G versiyon olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Galaxy A17’de beklediğimiz özelliklerden de bahsedelim. Telefonda 6,7 inçlik AMOLED bir ekran bekliyoruz. Arkada 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro olmak üzere 3’lü kamera kurulumu yer alacak. Bunlara ek olarak 25W destekli 5000 mAh kapasiteli bir batarya da göreceğiz. Telefonun ekimde gelmesinin beklendiğini ekleyelim. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detay gelecektir.