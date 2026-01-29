Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Türkiye Fiyatlarını Hesapladık (Cep Yakacak)

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatının ortaya çıkmasıyla Türkiye fiyatlarını sizler için hesapladık.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Türkiye Fiyatlarını Hesapladık (Cep Yakacak)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un önümüzdeki ay tanıtması beklenen Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı.

Ortaya çıkan detaylara göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarında Avrupa tarafında ciddi bir fiyat artışına gitmeyecek. Peki bu sızıntılar doğruysa Galaxy S26 serisi Türkiye’de kaç TL’den satılacak?

Samsung Galaxy S26 serisi Avrupa fiyatları

2

Güvenilir kaynaklara dayandırılan sızıntılara göre Galaxy S26 ailesinin Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

  • Galaxy S26: 899 euro
  • Galaxy S26+: 1.169 euro
  • Galaxy S26 Ultra (256 GB): 1.469 euro
  • Galaxy S26 Ultra (512 GB): 1.569 euro
  • Galaxy S26 Ultra (1 TB): 1.829 euro

Bu fiyatlar, Galaxy S25 serisiyle büyük ölçüde benzer seviyelerde. Hatta bazı Ultra modellerinde küçük çaplı bir fiyat düşüşü söz konusu.

Peki Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

3

Türkiye fiyatını hesaplamaya kalktığımızda standart modelin 899 euro olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung'un benzer fiyattaki bir telefonunu Türkiye'de ne kadara sattığına bakabiliriz.

Galaxy S25 serisinin standart modelinin Türkiye fiyatı 22 Ocak 2025 tarihinde 51.499 TL olarak açıklanmıştı. O günkü euro kuru ise 36,89 TL idi.

O hâlde katsayı hesaplaması yapmak gerekirse "Türkiye fiyatı / (euro fiyatı x euro kuru) = 51.499/899x36,89 = 1,55"e ulaşıyoruz. Şimdi bu katsayıyı Galaxy S26 serisi için kullandığımızda Türkiye fiyatlarına ulaşabiliyoruz.

  • Galaxy S26: 72.599 TL
  • Galaxy S26+: 94.499 TL
  • Galaxy S26 Ultra (256 GB): 118.599 TL
  • Galaxy S26 Ultra (512 GB): 126.599 TL
  • Galaxy S26 Ultra (1 TB): 147.599 TL
Samsung Galaxy S26'da Başkalarının Ekranınızı Görmesini Engelleyecek "Ekran Gizliliği" Özelliği Resmen Doğrulandı [Video] Samsung Galaxy S26'da Başkalarının Ekranınızı Görmesini Engelleyecek "Ekran Gizliliği" Özelliği Resmen Doğrulandı [Video]
Samsung, Temel Galaxy AI Yapay Zekâ Özelliklerinin Ücretli Olup Olmayacağını Açıkladı Samsung, Temel Galaxy AI Yapay Zekâ Özelliklerinin Ücretli Olup Olmayacağını Açıkladı

Peki sizce Galaxy S26 serisi Türkiye'de bu fiyatlarla piyasaya sürülürse iyi bir satış başarısı gösterebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim