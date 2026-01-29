Samsung Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Türkiye Fiyatlarını Hesapladık (Cep Yakacak)

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatının ortaya çıkmasıyla Türkiye fiyatlarını sizler için hesapladık.

Samsung’un önümüzdeki ay tanıtması beklenen Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı.

Ortaya çıkan detaylara göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarında Avrupa tarafında ciddi bir fiyat artışına gitmeyecek. Peki bu sızıntılar doğruysa Galaxy S26 serisi Türkiye’de kaç TL’den satılacak?

Samsung Galaxy S26 serisi Avrupa fiyatları

Güvenilir kaynaklara dayandırılan sızıntılara göre Galaxy S26 ailesinin Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

Galaxy S26 : 899 euro

: 899 euro Galaxy S26+ : 1.169 euro

: 1.169 euro Galaxy S26 Ultra (256 GB) : 1.469 euro

: 1.469 euro Galaxy S26 Ultra (512 GB) : 1.569 euro

: 1.569 euro Galaxy S26 Ultra (1 TB): 1.829 euro

Bu fiyatlar, Galaxy S25 serisiyle büyük ölçüde benzer seviyelerde. Hatta bazı Ultra modellerinde küçük çaplı bir fiyat düşüşü söz konusu.

Peki Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Türkiye fiyatını hesaplamaya kalktığımızda standart modelin 899 euro olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung'un benzer fiyattaki bir telefonunu Türkiye'de ne kadara sattığına bakabiliriz.

Galaxy S25 serisinin standart modelinin Türkiye fiyatı 22 Ocak 2025 tarihinde 51.499 TL olarak açıklanmıştı. O günkü euro kuru ise 36,89 TL idi.

O hâlde katsayı hesaplaması yapmak gerekirse "Türkiye fiyatı / (euro fiyatı x euro kuru) = 51.499/899x36,89 = 1,55"e ulaşıyoruz. Şimdi bu katsayıyı Galaxy S26 serisi için kullandığımızda Türkiye fiyatlarına ulaşabiliyoruz.

Galaxy S26 : 72.599 TL

: 72.599 TL Galaxy S26+ : 94.499 TL

: 94.499 TL Galaxy S26 Ultra (256 GB) : 118.599 TL

: 118.599 TL Galaxy S26 Ultra (512 GB) : 126.599 TL

: 126.599 TL Galaxy S26 Ultra (1 TB): 147.599 TL

Peki sizce Galaxy S26 serisi Türkiye'de bu fiyatlarla piyasaya sürülürse iyi bir satış başarısı gösterebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.