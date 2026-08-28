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Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği Xiaomi Telefonlara Geliyor!

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Xiaomi'nin bazı yeni telefonlarında kullanılması beklenen gizlilik ekranı özelliğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Samsung'un Galaxy S26 Ultra'daki benzer çözümü gibi çalışan teknoloji, ekrana yandan bakan kişilerin içerikleri görmesini zorlaştıracak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği Xiaomi Telefonlara Geliyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefon ekranımızı çevremizdekilerin görmesini istemediğimiz anlar olabiliyor. Özellikle toplu taşımada, kafede veya kalabalık bir ortamda ekrana yandan bakan birinin içerikleri görmesi oldukça kolay.

Xiaomi'nin bazı yeni telefonlarında kullanılması beklenen Smart Privacy Display ise bu açıdan dikkat çekiyor. Teknoloji araştırmacısı Kacper Skrzypek tarafından paylaşılan görüntüler, özelliğin arayüzünü gösteriyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği Xiaomi Telefonlara Geliyor!
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Xiaomi'nin gizlilik ekranı nasıl çalışacak?

Smart Privacy Display, ekrana doğrudan bakıldığında görüntünün normal şekilde görünmesini sağlarken yan açıdan bakıldığında içeriklerin seçilmesini zorlaştıracak.

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Böylece mesajlar, fotoğraflar veya kişisel bilgiler kalabalık ortamlarda daha rahat görüntülenebilecek.

Samsung'un Privacy Display'ine benziyor

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Xiaomi'nin çözümü, Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelindeki Privacy Display özelliğini hatırlatıyor. Samsung'un teknolojisi de ekranın belirli açılardan görülmesini kısıtlayarak çevredeki kişilerin ekrandaki içerikleri fark etmesini zorlaştırıyor.

Ancak iki özelliğin aynı teknolojiyle çalıştığını söylemek için henüz yeterli bilgi yok. Xiaomi'nin Smart Privacy Display'i için teknik ayrıntılar da paylaşılmış değil.

Hangi Xiaomi telefonlara gelecek?

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Şimdilik özelliğin hangi Xiaomi modellerinde kullanılacağı bilinmiyor. Ortaya çıkan görüntüler, Smart Privacy Display'in bazı yeni cihazlarda yer alabileceğini gösteriyor.

Xiaomi'den konuyla ilgili resmi bir açıklama da gelmiş değil. Bu nedenle özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve hangi telefonları kapsayacağı şimdilik belirsiz.

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