Samsung Galaxy S26 Ultra Renkleri Sızdı: İşte Bu Yıl Elimizden Düşmeyecek Renkler!

Samsung'un bu ay tanıtacağı Galaxy S26 serisinin gözde üyesi Galaxy S26 Ultra'nın renkleri sızdırıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un bu ay sonunda tanıtacağı Galaxy S26 serisine geri sayım sürerken, sızıntılar da hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Son sızıntı ise serinin en güçlü modeli olan Galaxy S26 Ultra’nın renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.

Rusya merkezli bir perakendeci olan Cifrus.ru, kısa süreliğine Galaxy S26 Ultra’yı farklı renklerle listeledi. İlanlar hızla kaldırılsa da paylaşılan render görselleri hızla internete düştü. Görsellere göre Galaxy S26 Ultra beyaz, kobalt moru, gökyüzü mavisi ve siyah olmak üzere dört farklı renkle geliyor. Keza bu renkler, daha önce sızdırılan bilgilerle ve S Pen renkleriyle de birebir örtüşüyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra renkleri

Ancak sızıntıda önemli bir eksik var. Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass (Evleaks) tarafından daha önce gündeme getirilen Pink Gold ve Silver Shadow renkleri bu listede yer almıyor. Bu iki özel tonun sınırlı üretim mi olacağı yoksa sonradan mı duyurulacağı şimdilik belirsiz.

Donanımsal yenilikler konusunda şimdilik detaylı bir sızıntı olmasa da Galaxy S26 Ultra her zaman olduğu gibi serinin en dikkat çekici modeli olmaya aday.

Samsung Galaxy

