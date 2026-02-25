Samsung Ona Güveniyor: Galaxy S26 Ultra'nın Üretim Kapasitesi Daha Tanıtılmadan Artırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S26 Ultra üretimini artırmaya karar verdiği bildirildi. Sektör kaynaklarına göre Samsung, üretimi ilk iki ay için kabaca 1 milyon adet artırdı. İşte bu kararın muhtemel nedenleri...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu akşam düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Serinin parlayan üyesi, her zaman olduğu gibi yine Galaxy S26 Ultra olacak.

Gelen son haberler ise Samsung'un Galaxy S26 Ultra'ya fazlasıyla güvendiğini gözler önüne seriyor. Zira Güney Koreli sektör kaynaklarına göre Samsung, Galaxy S26 Ultra üretimini artırmaya karar verdi. Tabii işin bir de maliyet boyutu var. Samsung, birkaç ay sonra yaşanabilecek maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak böyle bir karar vermiş olabilir.

İlk aşamada 4 milyon civarı Galaxy S26 Ultra üretilecek!

Yapılan açıklamaya göre Samsung, ilk iki ayda yaklaşık 3,5 - 3,9 milyon adet Galaxy S26 Ultra üretimi yapacak. Bu rakam, daha önce 2,5 - 2,9 milyon adet aralığındaydı. Arada kabaca 1 milyonluk artış var ve bu rakam azımsanacak türden değil.

Açık konuşmak gerekirse Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'dan çok da farklı olmayacak. Samsung bu yıl tasarıma fazla odaklanmayacak. Kamera adacığı dışında kalan tasarım detayları, Galaxy S25 Ultra ile tamamen aynı olacak. Elbette birkaç yeni özellik göreceğiz ancak bu özelliklerin tüketici gözündeki değerini zaman gösterecek.