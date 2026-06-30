Samsung Galaxy S27 başta olmak üzere birçok amiral gemisi Android telefonda kullanılacak yeni Snapdragon işlemcinin tanıtım tarihi açıklandı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Qualcomm, aklınıza gelebilecek her türden Android telefonlar için işlemciler üretiyor. Samsung da bunlardan biri. Şimdi ise şirketten Samsung başta olmak üzere Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuru geldi.

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Qualcomm, Snapdragon Summit 2026 etkinliğini ne zaman gerçekleştireceğini açıkladı. Bu etkinlikte firmanın akıllı telefonlar, tabletler ve laptoplar için yeni çiplerini tanıtmasını bekliyoruz.

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Samsung Galaxy S27’de kullanılacak yeni nesil Snapdragon işlemci de tanıtılacak

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 Snapdragon zirvesi, 22-24 Eylül 2026 tarihilerinde Hawaii’de gerçekleştirilecek. İddialara göre firma, etkinlikte 2 büyük çip tanıtacak. Bunlardan birinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olması bekleniyor.

Her iki çip de 2 nm sürecinde üretilecek ve akıllı telefonlar için sunulacak. Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro (yeni model), S27 Ultra telefonlarda kullanılması bekleniyor. Samsung, cihazlarında belli pazarlarda kendi Exynos 2700 işlemcisini de tercih edebilir ancak Snapdragon işlemcinin de kullanıldığını büyük ihtimalle göreceğiz.

Yeni işlemcilerde beklediğimiz özellikler hakkında da konuşalım. İddiaya göre 8 Elite Gen 6, sekiz çekirdekli CPU ile gelecek ve 4.4 GHz hızlara ulaşacak. Adreno 845 GPU, 12 MP grafik belleği, LPDDR5X DRAM göreceğiz. Pro versiyonda ise 8 çekirdekli CPU, 5 GHz hız, Adreno 850 GPU, LPDDR5X veya LPDDR6 DRAM bekleniyor.