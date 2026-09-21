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Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

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Yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinin şarj özelliklerinin hepsini orratya çıkardı. Kapasitelerde ciddi iyileştirme olacak.

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, 2027 yılının başlarında yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S27 serisini tanıtacak. Şimdi ise bu cihazlarla ilgili yeni gelişmeler var. Çin’in resmi sertifikasyon kurumu 3C veritabanında ortaya çıkan yeni sızıntılar, Samsung’un yakında tanıtılması beklenen iki amiral gemisi modeli Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra hakkındaki teknik detayları ortaya çıkardı.

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Çin pazarı için satış sertifikası alan iki modelin hem şarj değerleri hem de batarya kapasiteleri resmi kurum onayında ilk kez görüntülendi.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı
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Şarj hızı aynı kalacak, bataryalar büyüyecek

s27ic

Sertifika belgelerine göre hem Galaxy S27 Pro hem de Galaxy S27 Ultra modelleri 60W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Bu durum, geçtiğimiz dönemde piyasaya sürülen Galaxy S26 Ultra modelindeki kablolu şarj gücü değerinin birebir korunduğunu gösteriyor. Samsung tarafında şarj hızında yeni bir rekor gelmemiş olsa da cihazların pil kapasitelerinde asıl büyük yenilikleri göreceğiz.

Sızıntıya göre Galaxy S27 Ultra modeli 5.700 mAh tipik batarya kapasitesiyle ile gelecek. Bu rakam, önceki nesil Galaxy S26 Ultra’nın sunduğu pil kapasitesine kıyasla tam 700 mAh daha fazla bir değer anlamına geliyor. Samsung’un uzun süredir Çinli rakiplerinin pil kapasitelerinin gerisinde kaldığı bilindiğinden bu artış marka adına kritik bir hamle olacak.

Serinin diğer modeli Galaxy S27 Pro’nun derecelendirilmiş batarya kapasitesi ise 5.087 mAh olarak sertifikalandı. Pazarlama metinlerinde ve kutu üstünde tipik kapasite olarak muhtemelen 5.200 mAh şeklinde ilan edilecek. Bu durum ilginç bir tabloyu ortaya çıkarıyor: Daha küçük fiziksel boyutlara sahip olan Galaxy S27 Pro, 5.200 mAh’lik beklenen kapasitesiyle önceki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra’dan bile daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

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