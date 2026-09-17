Samsung, aylardır süren beta sürecinin ardından Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini resmen yayımlamaya başladı.

Samsung, merakla beklenen yeni arayüz güncellemesi One UI 9 için yeni dağıtım sürecini resmen başlattı. Aylardır devam eden beta test aşamalarının ardından sunulan bu kararlı sürüm, Android 17 işletim sistemi altyapısı üzerine inşa ediliyor.

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One UI 9 güncellemesi, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri için resmen yayımlandı. One UI 9, şimdiye kadar firmanın yeni nesil amiral gemisi telefonları Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra ve Z Flip modellerinde vardı. Nihayet S26 serisi için de sunuldu. İlk başta Güney Koreli kullanıcılar için geldi.

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One UI 9 neler sunacak?

One UI 9 sürümüyle birlikte Galaxy S26 serisine dikkat çeken çok sayıda yeni yetenek ekleniyor. Samsung'un öne çıkardığı en belirgin yeniliklerden biri "My FanCam" özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra, kişiselleştirilebilir bilgi ekranı sağlayan "Now Brief" bölümü için de üretken yapay zekâ desteği getirilmiş durumda. Kullanıcılar artık yapay zekâdan faydalanarak kendi özel Now Brief kartlarını oluşturabilecek ve düzenleyebilecekler.

Ayrıca günlük bildirim ve yönlendirmeleri kolaylaştıran "Now Nudge" özelliğinde de çeşitli geliştirmeler yapıldı. Şirketin aktardığı bilgilere göre, Now Nudge üzerindeki işlem adımları azaltılarak kullanıcıların daha hızlı aksiyon alması sağlandı.

Yeni arayüz güncellemesi yalnızca ana ekran yenilikleriyle sınırlı kalmıyor. Samsung; Creative Studio, tercüman, belge tarama, ses kaydedici gibi temel sistem uygulamalarının da One UI 9 ile daha yetenekli hale geldiğini vurguluyor. Tüm bu yaratıcı ve araçsal uygulamalar, güncellenmiş algoritmalar ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü bileşenleriyle destekleniyor.