Tablet pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Büyük ekran, güçlü donanım ve uzun süreli güncelleme desteği artık kullanıcıların öncelikleri arasında yer alıyor. Teknoloji devleri de bu talepleri karşılamak için yeni modellerini hazırlıyor. Samsung’un Galaxy Tab S11 serisi için ortaya çıkan son fiyat sızıntıları da bu rekabetin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Tab S11 serisi için fiyat bilgileri sızdırıldı. Lansman öncesi ortaya çıkan detaylar, Galaxy Tab S11 serisinin nasıl bir fiyat aralığıyla kullanıcıların karşısına çıkacağını gösterdi.

Sızan bilgilere göre 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip Galaxy Tab S11’in fiyatı 860 dolar olacak. Serinin en büyük modeli Galaxy Tab S11 Ultra ise aynı özelliklerle 1.200 dolardan başlayacak. Ultra’nın 512 GB’lık versiyonunun 1.400 dolara, 1 TB’lık seçeneğinin ise 1.700 dolara çıkacağı belirtiliyor. Hücresel bağlantılı modellerin ise daha yüksek fiyatlarla karşımıza çıkması muhtemel.

Galaxy Tab S11 serisinin fiyatları sızdırıldı

Tabletlerin donanım tarafında iki farklı ekran seçeneği öne çıkıyor. Tab S11’in 11 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle, Ultra modelin ise 14,6 inç AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Her iki modelin MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alacağı, Android 16 ve One UI 8 yazılımıyla çalışacağı ve S Pen desteği sunacağı aktarılıyor. Ayrıca 8.400 mAh (Tab S11) ve 11.600 mAh (Ultra) bataryalar 45W hızlı şarj ile desteklenecek. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya dayanıklılık da cihazların özellikleri arasında yer alacak.

Samsung, geçtiğimiz yıl eylülde Galaxy Tab S10 serisini tanıtmıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S11 serisinin IFA 2025 etkinliğinde duyurulması olası görünüyor.