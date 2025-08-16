Samsung’un tablet serisine eklemeye hazırlandığı Galaxy Tab S11 ailesi, tanıtım öncesi yeni sızıntılarla gündeme geldi. Seride yer alacak modellerin tasarım, donanım ve bağlantı özelliklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Ortaya çıkan detaylar ise serinin iki farklı boyut seçeneği ve güncel donanım özellikleriyle geleceğini gösteriyor.

Samsung’un yeni Galaxy Tab S11 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılara göre seride hem üst seviye hem de daha kompakt bir model yer alacak. Her iki modelde de yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve güncel bağlantı özellikleri bulunacak.

Samsung’un üst modeli Galaxy Tab S11 Ultra, 14,6 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. Cihazda MediaTek Dimensity 9400+ işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunulacak.

Yeni Galaxy Tab S11 serisinin sızan özellikleri

11.600 mAh kapasiteli batarya, 45W kablolu hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. 5,1 mm inceliğindeki gövdeye sahip model, IP68 sertifikası, Wi-Fi 7, eSIM, S Pen desteği, Galaxy AI ve One UI 8 özellikleriyle dikkat çekiyor. Kamera tarafında ise arkada 13 MP + 8 MP çift kamera, önde 12 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor.

Serinin giriş modeli Galaxy Tab S11, 11 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. Bu modelde de Dimensity 9400+ işlemci, IP68 sertifikası, eSIM, Galaxy AI ve hızlı şarj desteği yer alıyor. Batarya kapasitesi 8.400 mAh olarak belirtilirken, Wi-Fi 6E desteği ve 5,5 mm gövde kalınlığıyla sunulacak. Depolama tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar seçenek bulunacak.

Her iki modelin de gri ya da gümüş renk seçeneğiyle ve Samsung DeX desteğiyle gelmesi bekleniyor. Tüm teknik detaylar ise resmi tanıtımda netleşecek.