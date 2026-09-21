Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra’nın Tüm Özellikleri, Fiyatları ve Lansman Tarihleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni amiral gemisi tabletleri olacak Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra’nın tüm özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihleri ortaya çıktı.

Tablet pazarında iPad’ler ile Apple dominasyonu olsa da Samsung da bu alanda öne çıkmaya çalışıyordu. Şirket, bu kapsamda yakın zamanda amiral gemisi tabletlerini yenileyecek ve S12 serisini bizlerle buluşturacak. Şimdi ise bu seriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

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Samsung Tab S12 serisinin tüm özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatları ortaya çıktı. Şirket, bu yıl Galaxy Tab S12 modelinden vazgeçerek seriyi Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra modelleriyle sunacak.

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Samsung Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra neler sunacak?

İddialara göre serinin her iki üyesi de güç merkezinde MediaTek'in Dimensity 9500 yonga setini taşıyacak. Bu işlemci seçimi daha önce Galaxy Tab S12 Ultra modeline ait olduğu belirtilen Geekbench test kayıtlarında da tespit edilmişti. Ekran tarafında ise Galaxy Tab S12+, 2800 x 1752 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X panelle gelirken; serinin devasa modeli Tab S12 Ultra, 2960 x 1848 çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızlı 14.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy Tab S12+ modeli 12 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle sunulacak. Galaxy Tab S12 Ultra tarafında ise 12 GB RAM / 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yanı sıra 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip tepe bir konfigürasyonun planlandığı bildirildi.

Kamera kurulumlarında Galaxy Tab S12+, 13 MP arka kamera ve 12 MP ön kamera ile donatılırken; Tab S12 Ultra modelinde 13 MP ana arka kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı kamera yer alacak. Her iki modelin geniş görüş açılı 12 MP ön kameralara sahip olacağı ve 4K 60 fps kalitesinde video kaydını destekleyeceği öne sürülüyor. Galaxy Tab S12+ modelinin bataryasının, önceki nesil Galaxy Tab S10+'ta yer alan 10.090 mAh kapasiteden 10.600 mAh seviyesine yükseltildiğini göreceğiz. Galaxy Tab S12 Ultra ise Galaxy Tab S11 Ultra ile aynı şekilde 11.600 mAh batarya kapasitesini koruyacak. 45W desteğiyle geleceklerini de ekleyelim. Kutudan Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile kutudan çıkacaklar ve S Pen desteğiyle gelecekler.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Sızıntıya göre Avrupa başlangıç fiyatı Galaxy Tab S12+ için 1.299 Euro, Galaxy Tab S12 Ultra için ise 1.539 Euro olacak. Lansman tarihinin ise 7 Ekim 2026 olacağı bildirildi.