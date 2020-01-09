Samsung Galaxy Tab S6 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ayında 4G destekli Samsung Galaxy Tab S6'yı tanıtan Samsung, cihazın 5G desteğine sahip farklı bir modelini daha piyasaya sürecek. İşte bu cihazın özellikleri bir görselde ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Tab serisinin son üyesi Samsung Galaxy Tab S6’yı geçtiğimiz ağustos ayında tanıtmıştı. Ancak bu cihazda 5G desteği yerine 4G desteği bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde ise sizlere Galaxy Tab S6’nın 5G modelinin çıkacağını paylaşmıştık.

Bugün, Samsung Galaxy Tab S6 5G’nin özelliklerini gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yer alan bilgilere göre Galaxy Tab S6’nın 5G modeli, ağustos ayında tanıtılan 4G modeliyle aynı özellikleri ve görünümü taşıyacak. Aradaki farkı oluşturan tek şey Snapdragon’ın X50 modem birimi olacak.

Samsung Galaxy Tab S6 5G'nin özellikleri:

Ağustos ayında Samsung’un tanıttığı 4G destekli Galaxy Tab S6, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki ayrı depolama seçeneğine sahip.

Resimde gördüğümüz Samsung Galaxy Tab S6 5G, bu cihazın 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan modeli. Samsung Galaxy Tab S6’nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı modeliyse yalnızca belirli pazarlarda bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S6, 13 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere arka kısmında iki farklı kamerayı barındırıyor. Galaxy Tab S6 5G’nin kamera kurulumu da üstte gördüğümüz görsele göre 4G destekli modeliyle aynı olacak. Her iki cihaz da 8 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

Samsung Galaxy Tab S6 5G piyasaya çıktığında dünyanın ilk 5G destekli tableti olacak. Cihazın ilk önce Güney Kore pazarında piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Galaxy Tab S6 5G, Güney Kore’nin ardından Avrupa ve diğer ülkelerin de pazarlarında mevcut olacak.