Samsung Galaxy Tab S6'nın 5G Destekli Versiyonu Geliyor

Samsung'un en yeni tablet modeli Galaxy Tab S6, yeni bir versiyona daha kavuşacak. Şirketin Güney Kore için oluşturduğu internet sitesinde yer alan bilgilere göre Samsung'un yakın zamanda piyasaya sürülecek tableti, 5G bağlantı desteğine sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon sektöründe gösterdiği başarıyı tablet sektöründe de gösteriyor ve piyasaya sürdüğü tabletlerle tüketicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Şirketin en yeni tablet modeli ise kısa bir süre önce hayatımıza giren Galaxy Tab S6.

Galaxy Tab S6, dünya genelinde iki farklı versiyonla satışta. Bu versiyonlardan bir tanesi Wi-Fi desteğine sahipken ikinci versiyon ise LTE desteğine sahip. Yani ikinci versiyonu satın almanız durumunda bu tablete bir SIM kart takabiliyor ve 4G bağlantı desteğine sahip olabiliyorsunuz. Ancak görünen o ki Samsung, Galaxy Tab S6'yı sadece bu iki versiyon ile sınırlamayacak. Çünkü şirket, bu tablet modelinin 5G destekli versiyonunu da listelemeleye başladı.

Samsung'un Güney Kore için hazırladığı internet sitesinde yer alan verilere göre Galaxy Tab S6 5G, yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek. Ancak şu an için bu tabletin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi paylaşımı yapılmıyor.

Samsung'un internet sitesinde yer alan Galaxy Tab S6 5G, görünüş itibarıyla serinin diğer üyelerine benzerlik gösteriyor. Aslına bakacak olursak yeni tabletin, mevcut modellerle her açıdan aynı olabileceğini söyleyebiliriz. Samsung, çok büyük bir ihtimalle yeni tabletinin sadece modemini değiştirecek ve mevcut modele 5G desteği ekleyerek piyasaya sürecek.

Samsung Galaxy Tab S6'nin global fiyatı, 729 dolar olarak belirlenmişti. 5G bağlantı destekli versiyonun fiyatının belirlenen fiyatın üstünde olabileceğini söyleyebiliriz. Olaya Türkiye açısından bakacak olursak, Samsung Galaxy Tab S6 LTE modeli 5.499 TL olarak fiyatlandırılmıştı. Ürünün 5G destekli versiyonunun Türkiye'deki fiyatının ise en az 6.000 TL olacağını söyleyebiliriz.