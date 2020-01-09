Samsung Telefonlarda Çinli Casus Yazılım Olduğu İddia Edildi

Casus yazılımlar bilişim çağının bir gerçeği durumunda ve güvenlik önlemleri her zaman yeterli olmuyor. Son olarak dünyanın bir numaralı mobil cihaz üreticisi Samsung’un Çin menşeli casus yazılım barındıran cihazlar ürettiği iddia edildi.

Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar artık hayatımızın bir parçası durumuna geldi. Haliyle kendimizi fiziksel olarak olduğu gibi siber anlamda da korumamız gerekiyor. Söz konusu cihazlara daha üretim aşamasında yüklenen casus yazılımlar olduğunda ise işler daha da can sıkıcı vaziyet alıyor.

Reddit’te ortaya çıkan bir gönderiye göre en çok mobil cihaz satan üretici konumundaki Samsung da Çinli casus yazılımlara sahip cihazlar satıyor. u/kchaxcer’a göre Samsung telefon ve tabletlerin tamamında bu casus yazılım var ve ADB kullanmadan kaldırılamıyor.

Ucu Çin’e çıkan yazılım

Bu casus yazılım sıradan bir hata gibi ele alınmıyor zira işin ucu Çin’e dokunuyor. Cihaz Bakım menüsünde yer alan depolama temizleme aracının Qihoo 360 tarafından geliştirildiği belirtiliyor. Bu firmanın bağlantıları daha önce de şüphe oluşturuyor ve firmanın veri madenciliği de yaptığı biliniyor.

Samsung akıllı telefonlar ve tabletlerin tamamında bu depolama temizleme aracı yer alıyor. İlk bakışta kimse için bu durum sorun yaratmıyor olsa da Reddit kullanıcısına göre firmanın pek çok şüpheli hareketi var ve bu aktivitelerin bir kısmı da Tayvan ve Hong Kong’u da ilgilendiriyor.

Kaldırmanın tek bir yolu var

Cihaz Bakım uygulaması silinemiyor ancak ADB gibi araçlarla kaldırılabiliyor. İnternette firmanın Çin hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia eden yapımlar yer alıyor. İddialara gelecek cevaplar ise merak oluşturuyor.

Güney Kore’deki Samsung merkezi ise 360 güvenlik uygulamasının kullanmadıklarını söylüyor. Firma, DB’nin gereksiz dosyaları temizlemekte kullanıldığını söylüyor. Firmadan resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.