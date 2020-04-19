Samsung Galaxy Tab S6 Yeni Bir Güncelleme Aldı

Samsung’un amiral gemisi tableti Galaxy Tab S6, bugün yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncellemeyle birlikte cihazın kararlılığı artırıldı. Güncelleme, yalnızca Wi-Fi modeli için yayınlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu ayın başlarında amiral gemisi tableti Galaxy Tab S6 için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeyle birlikte Samsung Galaxy Tab S6 tablet kullanıcıları, şirketin One UI 2.1 kullanıcı arayüzüne kavuşmuş ve birçok performans iyileştirmesi kazanmıştı.

Bu güncellemenin üstünden yalnızca iki hafta geçmesine rağmen Samsung, bu kez yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu. T860XXU1BTD1 sürüm numarasıyla yayınlanan güncelleme, sürüm notlarına göre birçok fonksiyonun kararlılığını artırdı.

Samsung Galaxy Tab S6 yeni güncelleme aldı:

Kararlılık konusu dışında yeni güncellemeyle birlikte yüksek ihtimalle birkaç hata giderimi de gerçekleşti. Samsung, yeni güncellemenin sürüm notlarında fazla detaya yer vermedi. İşin ilgi çekici yanıysa Samsung’un bugün gönderdiği güncellemenin aslında Çin’de nisan ayı güvenlik güncelleştirmesiyle birlikte yayınlanmış olmasıydı.

Samsung tarafından bugün yayınlanan güncelleme, Çin’in aksine diğer ülkelerde nisan ayı güvenlik güncelleştirmesiyle birlikte yayınlanmadı. Güncelleme, mart ayı güvenlik güncelleştirmesi yüklü olan cihazlara geldi. Yani Çin dışındaki Samsung Galaxy Tab S6 kullanıcıları, henüz nisan ayı güvenlik güncelleştirmesine kavuşamadı.

Samsung Galaxy Tab S6 için yayınlanan yeni güncelleme indirilmeye hazır olduğu zaman kullanıcılara bildirim gelecek. Fakat dileyen kullanıcılar tablet ayarlarından ‘Yazılım güncellemesi’ kısmına gelerek yeni güncellemeyi indirebilirler. Yeni güncelleme, Samsung Galaxy Tab S6’nın yalnızca Wi-Fi modeli için yayınlandı. Güncellemenin önümüzdeki günlerde LTE modeli için de yayınlanması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S6 (Wi-Fi) özellikleri: