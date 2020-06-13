Samsung Galaxy Tab S7+, Geekbench’te Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 5 Ağustos'ta tanıtılması beklenen tableti Galaxy Tab S7+'ın bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench listesine göre Snapdragon 865 ile gelecek olan tablet, kutusundan Android 10 ile birlikte çıkacak.

Akıllı ev teknolojilerinden akıllı telefonlara kadar pek çok sektörde hizmet veren Samsung, önümüzdeki aylarda yeni bir ‘Unpacked’ etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinliğe iki aydan az bir süre kalmışken şirketin merak edilen amiral gemisi tableti Galaxy Tab S7+ hakkında da daha fazla şey duymaya başlıyoruz. Son olarak Bluetooth SIG web sitesinde gördüğümüz tablet, bu kez Geekbench’te ortaya çıktı.

‘SM-T976B’ model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıkan amiral gemisi tablet, platformda tek çekirdekli testlerden 4.277, çok çekirdekli testlerden ise 13.286 puan almayı başardı. Geekbench listesinden alınan ekran görüntülerinde ayrıca tabletin işlemci ve bellek gibi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Dilerseniz gelin bu özelliklere daha yakından göz atalım.

Samsung Galaxy Tab S7+’ta yer alması beklenen özellikler:

Geekbench listelemesine göre gücünü Android cephesinin mevcut en güçlü yonga seti olan Snapdragon 865’ten alacak olan Samsung Galaxy Tab S7+, bellek kısmında 6 GB RAM’e sahip olacak ve kutusundan Android 10 ile birlikte çıkacak.

Daha önceki sızıntılara bakacak olursak Samsung Galaxy S7 serisi, 12,3 inçlik daha büyük ekranlı Galaxy Tab S7+ ve 11 inçlik Galaxy Tab S7 olmak üzere iki farklı varyantla piyasaya sürülecek. Her iki cihazda da AMOLED panel teknolojisinin yer alacağı söylenirken bu ekranların 120 Hz ekran yenileme oranını destekleyeceği iddia ediliyor.

Yeni Galaxy Tab S7 serisi hakkında bilinen diğer detaylar arasında Dolby Atmos destekli AKG markalı stereo hoparlörler, 5G bağlantı desteği, ikili arka kamera kurulumu ve ekrana gömülü parmak izi teknolojisi yer alıyor. Son olarak Plus modelinin pil kapasitesinin 9.800 mAh olduğu söyleniyor.

Samsung, yeni nesil tabletlerini 5 Ağustos’ta yeni Galaxy Note serisi cihazlarıyla birlikte tanıtmayı planlıyor. Koreli şirketin yeni amiral gemisi tabletlerinin özelliklerini de ancak bu etkinlikte net bir şekilde göreceğiz. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.