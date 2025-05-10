Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy Watch 8 akıllı saatlerinin tasarımı sızdırıldı. Görseller, şirketin aatlerde büyük tasarım değişiklikleri planladığını ortaya koydu.

Birçok farklı türden kategorideki ürünleriyle tanıdığımız Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saatler konusunda da öne çıkıyor. Bu yüzden de şirketin Galaxy Watch isimli saatleri büyük merakla bekleniyor. Şimdi ise sıradaki nesil olacak Samsung Galaxy Watch 8’den önemli bilgiler geldi.

Samsung uygulamasından sızdırılan görüntülere göre şirket, Galaxy Watch 8 modelleriyle akıllı saatlerinin tasarımlarında büyük bir değişikliğe gidecek. Öyle ki tamamen yuvarlak tasarımın bırakıldığını görebiliriz.

Tüm modeller Galaxy Watch Ultra’ya benzeyen tasarımla gelecek

Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modellerinin muhtemel tasarımını yukarıdan görebilirsiniz. Normalde Galaxy Watch modelleri, tamamen yuvarlak bir tasarımla geliyorlardı. Sadece Ultra modelde biraz daha farklı bir tasarım vardı. Ancak sızdırılan görüntüler doğruysa standart ve Classic modelinde de yepyeni bir tasarım göreceğiz.

Yeni tasarımla birlikte cihazlar, köşeleri yuvarlak köşeli kare benzeri bir tasarımla gelmeye başlayacak. Bu da direkt olarak Ultra modele benzeyecekleri anlamına geliyor. Diğer tasarım detaylarına baktığımızda standart modelde 2 düğme olduğunu, Classic’te ise Ultra gibi 3 düğme yer alacağını görüyoruz.

Yuvarlak tasarım kullanıcılar tarafından seviliyordu. Bu tarz bir değişikliğin nasıl tepki alacağını bekleyip göreceğiz. Şirket, bu yeni görünümü “yenilikçi” olarak nitelendiriyor. Saatlerin önümüzdeki yaz aylarında gelmesini beklediğimiz söyleyelim. İşletim sistemleri One UI 8 Watch’ta da büyük değişiklikler göreceğiz.