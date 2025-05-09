Samsung'un bu yılın sonlarında doğru piyasaya süreceği Galaxy S25 FE'de şirketin kendi üretimi olan Exynos işlemciye yer vermeyeceği iddia ediliyor.

Samsung, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 FE modeli için hazırlıklara hız verdi. İddialara göre şirket normalde Galaxy S25 FE'de Exynos 2400e işlemcisini kullanmayı planlıyordu ancak Notebookcheck’in yeni raporuna göre üretimde yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle Samsung rotayı MediaTek’in güçlü Dimensity 9400 işlemcisine çevirdi.

MediaTek’in TSMC ile birlikte geliştirdiği Dimensity 9400, performans açısından Exynos 2400e’ye elbette fark atıyor. Hatta mevcut mobil işlemciler arasında en iyi işlemcilerden biri. Özellikle 3,62 GHz’e kadar çıkan Arm Cortex-X925 çekirdeği, %35 daha yüksek tek çekirdekli ve %28 daha iyi çok çekirdekli performans sunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE'de Dimensity 9400 göreceğiz

Bu güçlü donanımsal avantajlara rağmen Samsung’un tercihini Exynos’tan yana kullanması da olası. Zira Exynos çipleri şirketin kendi üretimi olduğu için maliyet avantajı sunuyor ve gelirlerin şirket içinde kalmasını sağlıyor. Tabii Exynos işlemciler eskiye kıyasla daha iyi noktaya gelmiş olsalar da kullanıcılar geçmişteki sorunları nedeniyle hâlâ mümkün olduğunca Exynos işlemcili telefonları tercih etmeme eğiliminde.

MediaTek çipleri de Samsung için yeni sayılmazlar. Örneğin geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modellerinde de Dimensity 9300+ kullanılmıştı. Dolayısıyla Galaxy S25 FE ile böyle bir adım atılması pek de sürpriz olmayacak.

Öte yandan telefonun yazılım geliştirme süreci de başlamış durumda. ABD versiyonu SM-S731U model numarasını taşıyan Galaxy S25 FE’nin, Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelmesi bekleniyor. FE serisinin genellikle sonbaharda piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Galaxy S25 FE’nin Eylül ile Kasım ayı arasında tanıtılması kuvvetle muhtemel.

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Peki siz Samsung bir telefon alacak olsanız hangi marka işlemciyi tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.