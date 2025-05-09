Samsung, şimdiye kadarki en ince F serisi telefon olarak nitelendirdiği Galaxy F56 5G modelini resmen tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen iddialı özellikler sunuyor.

Samsung, son zamanlarda daha fazla bütçe dostu modeller ile karşımıza çıkmaya başlamıştı. F serisi telefonlar da bunlar arasındaydı. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de Galaxy F56 5G ismini verdiği yepyeni modelini resmen tanıttı.

Samsung Galaxy F56 5G, tasarımından özelliklerine kadar her detayıyla dikkat çeken bir cihaz. Şirket, telefonu “şimdiye kadarki en ince F serisi telefonu” olarak nitelendiriyor. Tasarımına baktığımızda ise amiral gemisi telefonları andıran bir cihaz olduğunu görebiliyoruz.

7,2 mm kalınlık, 6,7 inç ekran, Exynos 1480 işlemci

7,2 mm kalınlık ile şimdiye kadarki en ince Samsung Galaxy F serisi telefon olan F56’da, 6,7 inç boyutunda delikli tasarıma sahip bir ekran var. Bu ekran FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunarken AMOLED+ panel kullanıyor. Gorilla Victus+ koruma, ekran içi parmak izi sensörü ve yeşil ve mor renk seçeneklerini de eklemeden geçmeyelim.

Galaxy F56 5G modeli, Samsung’un birçok kullanıcı için gayet yeterli performans sunabilecek Exynos 1480 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB’lık LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş. Depolama seçenekleri ise 128/256 GB. Şirket, buhar odası soğutma sistemiyle ileri seviyede soğutma özelliklerine sahip olduğunu da eklemiş. Bu sistem, işlemciden yayılan ısıyı emip buhara dönüştürüyor.

Gelişmiş 3’lü kamera kurulumu, 6 yıl Android güncellemesi desteği ve dahası

Kamera kısmına geldiğimizde arkada iPhone X’i andıran pil şeklinde bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Burada 50 MP’lik OIS destekli ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş kamera ve 2 MP’lik makro kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilen 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy F56 5G, 45W destekli 5000 mAh’lik bataryayla gelecek. Cihaz, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak. 6 yıl güvenlik 6 yıl da Android güncellemesi desteği sunacağını da son olarak ekleyelim.

Samsung Galaxy F56 5G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, 1200 nit, AMOLED+ İşlemci Exynos 1480 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 12 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy F56 5G fiyatı