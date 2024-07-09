Samsung Galaxy Flip6 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip6'yı duyurdu. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? Fiyatı ne olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde şirketin en yeni katlanabilir ekranlı telefonlarına ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda; Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6, nihayet tüketici ile buluştu.

Peki Samsung'un dikey katlanan telefonu Galaxy Z Flip6, tüketicilere neler sunacak? Bu akıllı telefonun fiyatı ne olacak? İşte Samsung Galaxy Z Flip6 hakkında merak edilen her şey...

Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip6, tasarım açısından Galaxy Z Flip5 ile büyük oranda aynı oldu. Yeni telefonun tasarım açısından en büyük farkı, kamera kurulumununda kullanılan çerçeve renginin kasa ile aynı olacak olması.

Samsung Galaxy Z Flip6'da 6.7 inç boyutlu Dynamic AMOLED FHD+ iç ekranı ile 3.4 inç boyutlu Super AMOLED dış ekranı bizleri karşıladı. İç ekranda FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı dikkat çekti. Dış ekran ise 748 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Samsung Galaxy Z Flip5 ile hayatımıza giren çıkıntılı ekran tasarımı, Galaxy Z Flip6'da da bulunacak. Kullanıcılar, bu küçük ekranda bazı Galaxy AI özelliklerini deneyimleyebilecekler.

Kusursuz performans sunacak

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 256 veya 512 GB depolama alanı, ultra güçlü işlemciyi destekliyor. Android 14 ile çalışacak Galaxy Z Flip6, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Cihazda ayrıca Süper Hızlı Şarj (25W), Hızlı Kablosuz Şarj (15w) ve Kablosuz Güç Paylaşımı özellikleri de yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip6 ayrıca yapay zekâ özellikleriyle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında dil engelini ortadan kaldıran Chat asistanı, akıllı yanıtlar, yuvarlak içine alaraka arama, not asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Kamera performansı ile beklentileri karşılayacak

Samsung Galaxy Z Flip6, ikili kamera kurulumuyla geliyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açı kamerası bizleri karşıladı. Telefonun kameraları, yapay zekâ ile de destekleniyor. Samsung'un yeni akıllı telefonu, 12 MP çözünürlük sunan selfie kamerası ile geliyor. Artık FlexCam özelliği ile grup ve selfie fotoğrafıı çekmek kolaylaşıyor.

Samsung Galaxy Z Flip6 teknik özellikleri:

Ekran İç Ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080 piksel, AMOLED 2X, 120 Hz

6.7 inç, 2640 x 1080 piksel, AMOLED 2X, 120 Hz Kapak Ekranı: 3.4 inç, 720 x 748 piksel, IPS İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB/512 GB Ön Kamera 12 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) Batarya 4.000 mAh İşletim Sistemi Android 14 Boyutlar Kapalı Hâlde: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

85,1 x 71,9 x 14,9 mm Açık Hâlde: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Ağırlık 187 gram

Samsung Galaxy Z Flip fiyatı: