Samsung'un bu sene tanıtmasını beklediğimiz uygun fiyatlı dikey katlanabilir modeli Z Flip FE'nin bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un bir süredir uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlandığı düşünülüyordu. Daha dün, şirketin sunucularında bu cihaza ait olduğu düşünülen bir model görülmüştü. Söylentiler, modelin dikey katlanan Flip modelinin bir “FE” versiyonu olacağı yönündeydi.

Şimdi ise Samsung Galaxy Z Flip FE hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntı, cihazdaki muhtemel bazı özellikleri gözler önüne serdi.

Z Flip 6 ile aynı ekran, Exynos işlemci, 50 MP kamera ve dahası

PandaFlashPro isimli hesap tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Flip FE, geçen senenin modeli Z Flip 6 ile aynı ekrana sahip olacak. Bu da 120 Hz’lik FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik ana ekrana ve 3,4 inçlik ikinci ekranla gelecek demek.

Ancak parlaklık konusunda bir fark olacakmış. FE versiyon, 1900 nit maksimum parlaklıkla gelecek. Flip 6’da 2600 nit parlaklık sunuluyordu. Ayrıca aynı ultra ince cam korumayı kullanacağı, alüminyum çerçeveyle geleceği de belirtilmiş.

Telefonun Exynos bir işlemci kullanacağı sızıntıda aktarılıyor ancak detay verilmiyor. Daha önceki iddialarda S24 FE’de gördüğümüz uygun maliyetli Exynos 2400e’yi görebileceğimiz söylenmişti. Yeni iddia da bunu destekler nitelikte.

Bunlar dışında 50 MP’lik ana kamera ve 10 MP’lik selfie kamerası göreceğimiz söyleniyor. Stereo hoparlörler, Android 15 tabanlı One UI 7 gibi bilgiler var. Ancak NPU performansının sınırlı olması nedeniyle tüm Galaxy AI yapay zekâ özelliklerini desteklemeyeceği de aktarılıyor. Yani sadece belli yapay zekâ özellikleriyle gelebilir.

Kısacası Samsung Galaxy Z Flip FE, bazı minik detaylar dışında Z Flip 6’ya benzer olacak. Eğer gerçekten uygun fiyatlı gelirse çok uçuk paralar gördüğümüz katlanabilir telefon sektöründe iddialı olacaktır. Ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi yok ancak amiral gemisi Z Flip ve Fold 7 modellerinin yanında yaz aylarında gelebilir.