Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefon çıkaracağına dair yeni kanıtlara ulaşıldı. Bu kanıtlar, cihazın Z Flip modelinin bütçe dostu versiyonu olacağını doğruladı.

Z Flip ve Z Fold modelleriyle katlanabilir telefon sektöründe lider konumda bulunan Samsung’un daha uygun fiyatlı bir model geliştirdiği iddiaları bir süredir dolaşıyordu. Flip modelinin FE versiyonu olması beklenen bu telefon hakkında şimdiye kadar birkaç sızıntı görmüştük.

Bugün ise cihazın gerçekten de geleceğine dair yeni kanıtlara ulaşıldı. Samsung’un yazılım sunucularında “SM-F761” numara bir modele rastlandı. Bu numara, piyasadaki hiçbir Samsung modeline ait değildi. “F” harfinin katlanabilir olduğunu gösterdiği, 7’nin ise Flip serisini işaret ettiği ifade edildi. Normal modelin “F571” koduna sahip olması bekleniyor. Yani düz Z Flip7 modeli de değil. Tüm bu işaretler, bu cihazın Galaxy Z Flip FE olduğu yönünde.

Samsung Galaxy Z Flip FE’de nasıl özellikler bekleniyor?

Şimdiye kadar çıkan iddialarda, cihazın Z Flip 6 ile aynı ekrana sahip olacağı ifade edilmişti. Yani uygun fiyatlı modelde 6,7 inçlik ana ekran ve 3,4 inçlik ikinci küçük bir ekran görmemiz olası. Fiyatın düşmesine rağmen ekranın bu seviyede tutulması gerçekten dikkat çekici.

Telefonda, 4 nm sürecinden geçen Exynos 2400e işlemciyle gelmesi bekleniyor. Yani S24 FE ile aynı çipe sahip olabilir. Bu çip, diğer işlemcilerden daha düşük masraflı olması nedeniyle cihazın fiyatının düşmesini sağlayacak. Bunlar dışında 12 GB RAM, 256 GB’a kadar depolama gibi özellikler de bekliyoruz.