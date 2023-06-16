Samsung Galaxy Z Flip5'nin basın görselleri sızdırıldı. Sızıntı, akıllı telefonun büyük kapak ekranıyla donatıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki bu akıllı telefon hangi özelliklere sahip olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un temmuz ayında duyuracağı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Z Flip5'in resmi basın görselleri sızdırıldı. Bu sızıntı, telefonun bir süredir gündemde olan devasa boyutlu kapak ekranının artık kesin bir şekilde var olduğunu ortaya koydu. Gelin hep birlikte Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonuna ait o görüntülere bakalım.

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip4 isimli modelinde çok küçük bir kapak ekranı bulunuyordu. Bu kapak ekranı, Galaxy Z Flip5'te çok ciddi oranda büyüyecek. Hatta iddialara göre ekran boyutu 3.4 inç olacak. Bu boyut, Galaxy Z Flip4 1.9 inç olarak açıklanmıştı. Samsung Galaxy Z Flip serisindeki en büyük değişim, kapak ekranının boyutu olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip5'in sızdırılan basın görselleri:

Aslına bakacak olursak sızdırılan basın görselleri şaşırtıcı değil. Zira bu akıllı telefon ile birlikte gönderilecek koruma kılıflarında da söz konusu ekranın çıkıntısı bulunuyordu. Öte yandan, geçmişteki render görsellerde de Samsung Galaxy Z Flip5'in büyük ekranla geleceği iddialarını sizlerle paylaştık. Basın görselleri, iddiaları doğrulamış oldu.

Samsung Galaxy Z Flip5 için hazırlanan kılıf böyle görünüyordu:

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere; yeni nesil kılıfların arka kısmında 3 ayrı boşluklu bir bölüm bulunacak. Bunların biri, telefonun neredeyse yarısını kaplayan kapak ekranı için kullanılacak. Hem paylaşılan konsept tasarımlarda hem de kılıf fotoğrafında kapak ekranı düzgün dörtgen değil dışa doğru çentikli bir yapıda olacak. Telefonun kamera kurulumu ise hap şeklinde olacak. Kamera deliğinin hemen yanında ise LED flaş için açılan boşluğu göreceğiz.

Samsung Galaxy Z Flip5 render görüntüleri de böyleydi:

Paylaşılan görüntüler, Samsung Galaxy Z Flip5'in kapak ekranının, alanın neredeyse tamamını kaplayacağını gözler önüne seriyor. Kaynaklarımızın iddiasına göre bu ekran, 3.4 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy Z Flip4'ün 1.9 inçlik ekranını düşündüğümüzde, bunun çok ciddi bir yükseltme olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Bu ekranın üzerinde, bir çift kamera kurulumunu göreceğiz. Bu kamera kurulumunun da Galaxy Z Flip4'ten güçlü olacağına inanılıyor.

Samsung Galaxy Z Flip5'te 6.7 inç büyüklüğünde bir ana ekran olması bekleniyor. Bu boyut, Galaxy Z Flip4 ile aynı. Ancak yeni model, katlama açısından daha iyi performans verecek. İddialara göre Samsung, Galaxy Z Flip5'in katlanan ekranını daha dayanıklı kılabilmek adına yeni bir menteşe tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacağı söylenen katlanabilir ekranlı telefonun pil ömründe de iyileştirmeler yapılacağı bildiriliyor. Ancak kapak ekran boyutu neredeyse iki katına çıkmış durumdayken bunun nasıl mümkün olacağına dair en ufak bir fikrimiz yok.

Samsung Galaxy Z Flip5 teknik özellikleri (sızıntı)

Ekran 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED

3.4 inç (kapak ekranı) İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 12 MP + 12 MP Batarya 3.700 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1)

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