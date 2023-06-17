Samsung'un temmuz ayında duyuracağı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold5'in tasarım görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca, telefonun tüm teknik özellikleri de kabaca belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, temmuz ayında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold5 ile Galaxy Z Flip5 isimli katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarını duyuracak. Lansman giderek yaklaşırken, katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili sızıntı kazanı da kaynamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Galaxy Z Fold5'e ait görüntülerin sızdırıldığından bahsettik. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Samsung Galaxy Z Fold5'e ait render görüntüler bir kez daha ortaya çıktı. Artık yaklaşmakta olan bu katlanabilir ekranlı telefonun tasarımı neredeyse kesinleşti desek yeridir.

Samsung Galaxy Z Fold5 işte böyle görünecek!

Servis edilen görüntüler, Samsung Galaxy Z Fold5'te, Galaxy Z Fold4'tekinden çok daha ince çerçeveler bulunacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu akıllı telefonun kamera kurulumunda LED flaşın ayrıldığını göreceğiz. Galaxy Z Fold4, LED flaşı kamera kurulumu içinde tutuyordu. Samsung Galaxy Z Fold5'te ise kamera kurulumunun yanına yerleştirilen LED flaşla karşılaşacağız.

*Geçmişte sızdırılan başka bir görüntü.

Ortaya çıkan görüntüler, Samsung Galaxy Z Fold5 ile Galaxy Z Fold4 arasında önemli bir tasarım değişikliği olmayacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu akıllı telefonda yeni bir menteşe sistemine geçiş yapılacağı uzun zamandır konuşuluyor. "Su damlası" olarak tabir edilen bu menteşe tasarımı, telefonun tamamen katlanabilmesini sağlayacak. Samsung'un bu tasarıma geçiş yapması halinde Galaxy Z Fold5'in ekranı, daha az kırışacak.

Peki ya teknik özellikler?

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, Samsung Galaxy Z Fold5 ile ilgili teknik detayları da ortaya koydu. Buna göre; bu akıllı telefon açık haldeyken 154,9 x 129,9 x 6,3 mm, kapalı haldeyken 154,9 x 67,1 x 13,5 mm boyutlara sahip olacak. Telefondaki ekranlar ise kapalı halde 6.5 inç, açık halde 7.6 inç görüntü alanı sağlayacak. Her iki ekran da AMOLED yapıda olmaya ve 120 Hz tazeleme oranı sunmaya devam edecek. Büyük ekranda QHD+, küçük ekranda ise FHD+ çözünürlük göreceğiz.

Samsung Galaxy Z Fold5, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Bu güç 12 GB RAM, 1 TB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Telefonun 4.400 mAh kapasiteli bataryası ise 45W hızlı şarj desteği sunacak. Kapak ekranında 12 MP'lik selfie kameraya ev sahipliği yapacak olan telefon, arka kurulumda ise 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera bulunduracak. Bu arada; geniş ekranda ekran altına gömülü 4 MP selfie kamera bulunacağı da söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold5 teknik özellikleri (sızıntı)

Ekran 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED

7.6 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB (LPDDR5x) Depolama 1 TB'ye kadar (UFS 4.0) Selfie Kamera (Kapak ekranı) 12 MP

(İç ekran, ekran altına gömülü) 4 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.400 mAh (45W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1.1) Boyutlar (Açık halde) 154,9 x 129,9 x 6,3 mm

(Kapalı halde) 154,9 x 67,1 x 13,5 mm

Peki ya Samsung Galaxy Z Flip5 nasıl görünecek?

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman?