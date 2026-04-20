MARK ZUCKERBERG KENDİNİ KLONLAYACAK | Teknoloji Gündemi

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta CEO’sunun kendi yerine toplantılara katılacak yapay zekasından, 27 yıldır bulunamayan sistem açıklarını saniyeler içinde çözen yeni siber güvenlik modellerine kadar geleceği şekillendiren başlıkları inceliyoruz.

Mark Zuckerberg’in kendi dijital klonunu geliştirdiği, yapay zekanın artık "insan gibi" hissetmeye başladığı ve teknoloji dünyasında siber güvenlikten sağlık skandallarına kadar devasa değişimlerin yaşandığı bir haftadan hepinize merhaba! Bu hafta, robotların maraton koştuğu, dev markaların yapay zeka hatalarıyla gündeme geldiği ve teknoloji dünyasının dâhilerinin hedef alındığı oldukça yoğun bir gündemi mercek altına alıyoruz.

Videodaki Haberler:

  • Mark Zuckerberg Kendini Kodluyor: Meta CEO'su, toplantılara katılabilecek, stratejik kararlar verebilecek ve kendisi gibi düşünecek bir dijital klon üzerinde çalışıyor. On binlerce çalışanla "bağ kurması" hedeflenen bu yapay zekanın detayları.
  • Project Glasswing ve Claude Mythos: Apple, Google ve Microsoft, internetin temelini korumak için birleşti. 27 yıldır fark edilmeyen açıkları saniyeler içinde bulan otonom siber güvenlik modeli Claude Mythos’un gücü.
  • Pekin’de Robot Maratonu: 19 Nisan'da başlayacak yarışta 26 farklı robot markası boy gösteriyor. İnsansı robotların hız ve navigasyon yeteneklerindeki devasa sıçramayı inceliyoruz.
  • Medvi: 401 Milyon Dolarlık Sağlık Vurgunu: Yapay zeka ile üretilmiş sahte doktorlar ve hayali hastalarla yatırımcıları dolandıran girişimin perde arkası.
  • Nike’ın Yapay Zeka Tasarımı Formaları: Teknoloji ve estetik karşı karşıya gelince ne olur? Nike’ın yapay zeka ile tasarladığı ve sosyal medyada büyük tepki çeken Dünya Kupası formaları.
  • Teknolojiye Büyük Zam Kapıda: MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar’dan kritik uyarı: Çip ve lojistik maliyetleri telefon, tablet ve bilgisayar fiyatlarını nasıl etkileyecek?
  • Sam Altman’a Molotof Kokteylli Saldırı: OpenAI CEO’sunun evi neden hedef alındı? Yapay zeka korkusunun toplumsal yansımalarını konuşuyoruz.
  • Yapay Zeka Gerçekten Hissediyor mu?: Anthropic’in son araştırması, Claude’un sinir ağlarında korku ve mutluluk gibi duygulara karşılık gelen "duygu vektörleri" keşfetti.
  • Google DeepMind’dan Robot Beyni: Gemini Robotics-ER 1.6 ile robotlar artık fiziksel dünyayı gerçekten anlayabiliyor, talimatlara takıntı derecesinde güvenli uyuyor.
