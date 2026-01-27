Bu Telefonu Parasını Verseniz Bile Sahip Olamazsınız: Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Duyuruldu

Samsung, Kış Olimpiyatları'na özel Galaxy Z Flip7 Olympic Edition'ı tanıttı. Bu cihaz, İtalya'daki 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışan sporculara dağıtılacak.

Samsung, geçen yılın yaz aylarında son nesil dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip7’yi resmen tanıtmış ve ülkemiz dahil tüm dünyada piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, İtalya’da önümüzdeki ay gerçekleştirilecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi, 4-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyatları’na özel olarak tasarlanan yepyeni bir Galaxy Z Flip7 versiyonunu bizlerle buluşturdu.

Sınırlı sayıda üretilecek Galaxy Z Flip7 Olympic Edition böyle gözüküyor

Telefona Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition ismi veriliyor. Cihaz, Kış Olimpiyatları’ndan esinlenen bir tasarıma sahip. Arka tarafında Milano Cortina 2026’nın stiliyle uyumlu mavi renkli tasarımı görüyoruz. Ayrıca şirket, tasarımın İtalyan ruhunu yansıttığını, birlik ve sportmenlik ruhunu gösterdiğini belirtmiş.

Telefonda tahmin edebileceğini gibi madalyalardan esinlenen altın metal çerçeve bulunuyor. Bunun yanı sıra arka alt tarafında olimpiyatların ikonik 5 halkalı logosunu da görüyoruz. Cihazın kutudan etrafı altın defne yapraklarıyla çevrili mavi dairesel bir mıknatıs içeren şeffaf bir manyetik kılıfla birlikte çıkacağını da eklemek gerek.

Yazılım tarafında ise Kış Olimpiyatları’na özel duvar kâğıtları sunulacak. Ayrıca Milano Cortina 2026 boyunca sporcuları desteklemek için önceden yüklenmiş temel uygulama ve hizmet paketi de yer alıyor. Örneğin, Galaxy Athlete Card, sporcuların profillerini dijital olarak paylaşmalarına ve etkileşimli aktivitelere katılmalarına olanak tanırken, Athlete365 performans ve ruh sağlığı desteği sunuyor ve önemli yarışma bilgilerini içeriyor.

Telefonun satışa çıkmayan, sınırlı sayıda üretilen özel bir model olduğunu belirtelim. Yalnızca Kış Olimpiyatları’nda yarışan sporculara verilecek. 90 ülkeden 3800 civarı sporcu var. Bu da 3800 civarı modelin sunulacağı anlamına geliyor. Sporculara Samsung tarafından 100 GB'lık 5G eSIM bile verileceği de aktarılmış. 30 Ocak itibarıyla Olimpiyat Köyleri’ndeki sporculara verilmeye başlayacak.