Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Bu Telefonu Parasını Verseniz Bile Sahip Olamazsınız: Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Duyuruldu

Samsung, Kış Olimpiyatları'na özel Galaxy Z Flip7 Olympic Edition'ı tanıttı. Bu cihaz, İtalya'daki 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışan sporculara dağıtılacak.

Bu Telefonu Parasını Verseniz Bile Sahip Olamazsınız: Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, geçen yılın yaz aylarında son nesil dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip7’yi resmen tanıtmış ve ülkemiz dahil tüm dünyada piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, İtalya’da önümüzdeki ay gerçekleştirilecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi, 4-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyatları’na özel olarak tasarlanan yepyeni bir Galaxy Z Flip7 versiyonunu bizlerle buluşturdu.

Sınırlı sayıda üretilecek Galaxy Z Flip7 Olympic Edition böyle gözüküyor

dış1

Telefona Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition ismi veriliyor. Cihaz, Kış Olimpiyatları’ndan esinlenen bir tasarıma sahip. Arka tarafında Milano Cortina 2026’nın stiliyle uyumlu mavi renkli tasarımı görüyoruz. Ayrıca şirket, tasarımın İtalyan ruhunu yansıttığını, birlik ve sportmenlik ruhunu gösterdiğini belirtmiş.

kutu

Telefonda tahmin edebileceğini gibi madalyalardan esinlenen altın metal çerçeve bulunuyor. Bunun yanı sıra arka alt tarafında olimpiyatların ikonik 5 halkalı logosunu da görüyoruz. Cihazın kutudan etrafı altın defne yapraklarıyla çevrili mavi dairesel bir mıknatıs içeren şeffaf bir manyetik kılıfla birlikte çıkacağını da eklemek gerek.

samso

Yazılım tarafında ise Kış Olimpiyatları’na özel duvar kâğıtları sunulacak. Ayrıca Milano Cortina 2026 boyunca sporcuları desteklemek için önceden yüklenmiş temel uygulama ve hizmet paketi de yer alıyor. Örneğin, Galaxy Athlete Card, sporcuların profillerini dijital olarak paylaşmalarına ve etkileşimli aktivitelere katılmalarına olanak tanırken, Athlete365 performans ve ruh sağlığı desteği sunuyor ve önemli yarışma bilgilerini içeriyor.

dış2

Telefonun satışa çıkmayan, sınırlı sayıda üretilen özel bir model olduğunu belirtelim. Yalnızca Kış Olimpiyatları’nda yarışan sporculara verilecek. 90 ülkeden 3800 civarı sporcu var. Bu da 3800 civarı modelin sunulacağı anlamına geliyor. Sporculara Samsung tarafından 100 GB'lık 5G eSIM bile verileceği de aktarılmış. 30 Ocak itibarıyla Olimpiyat Köyleri’ndeki sporculara verilmeye başlayacak.

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57'nin Tasarımı Ortaya Çıktı Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57'nin Tasarımı Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim