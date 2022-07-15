Galaxy Z Fold 4'ün Renk ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni sızıntı, telefonun hangi renk ve depolama seçenekleri ile birlikte geleceğini gösterdi.

Akıllı telefon sektörünün liderlerinden biri olan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon konusunda da piyasanın en üst sıralarında yer alıyor. Dev şirketin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 ile ilgili de her geçen gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda şirketin heyecanla beklenen yeni telefonunun özelliklerinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu sızıntıda telefonun sahip olacağı işlemcisinden kamerasına kadar birçok özelliğe yer verilmişti. Şimdi ise önümüzdeki ay tanıtımının yapılması beklenen Z Fold 4 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, Samsung’un Galaxy Z Fold 4’ü 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunabileceğini göstermişti. Ancak sektörden sızıntılarıyla tanınan Evan Blass’ın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım, bunun yaşanmayacağını ortaya koydu.

Blass’ın yaptığı paylaşım, yeni telefonun depolama ve renk seçenekleri ile ilgili yeni bilgileri bizlere sundu. Görüntüye göre Galaxy Z Fold 4, daha önce ortaya çıkan iddiaların aksine 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Bu da telefonu bekleyenlerin daha düşük bir başlangıç ücreti ile karşılaşabileceğini ortaya koyuyor.

Blass’ın paylaşımındaki listede 1 TB depolama seçeneğinin yer almadığını; ancak Samsung’un bazı pazarlarda bu seçeneği de sunabileceğini belirtmek mümkün.

Son olarak olarak yeni sızıntı, merakla beklenen telefonun renk seçeneklerini de ortaya koyuyor. Buna göre Galaxy Z Fold 4; bej, burgonya kırmızısı, gri yeşil ve phantom siyah renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.