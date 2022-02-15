Samsung Galaxy Z Fold 4, Silikon S Pen ile Gelecek

Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Fold’un yeni üyesi Samsung Galaxy Z Fold 4, ortaya çıkan söylentilere göre önceki modelin aksine dahili olarak standart S Pen ile değil silikon S Pen ile gelecek.

Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung’un S Pen’e sahip olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olmuştu ve kullanan insanların beğenisini toplamayı başardı. Yakın zamanda ortaya atılan söylentilere göre Samsung, Galaxy Z Fold 4’te sevilen bu özelliğin üstüne katmayı planlıyor.

Samsung hakkında yaptığı sızıntıların büyük bir kısmı doğru çıkan Kore menşeili teknoloji sitesi Elec tarafından yayınlanan habere göre Samsung Galaxy Z Fold 4’te silikondan yapılmış bir S Pen bulunacak. İşin daha iyi yanı ise bu silikon S Pen, Galaxy Z Fold 4 ile birlikte dahili olarak gelecek.

Silikon S Pen’i daha önce Note serisinde ve Galaxy S22 Ultra’da görmüştük

Samsung’un silikon S Pen’i daha önce Galaxy Note serisinde karşımıza çıkmıştı ve efsaneleşmişti. Son olarak silikon S Pen’i Samsung’un Galaxy S22 serisinde, S22 Ultra cihazında görmüştük. Silikon S Pen’in bu kadar fazla sevilmesinin sebebi ise standart S Pen’den çok daha kolay bir kullanım sunuyor olması ve taşınabilirliği.

Galaxy Z Fold 3 ile birlikte gelen S Pen’in taşınabilirliği Samsung için kabus olmuştu. Samsung’un kendi ürettiği telefon kılıfları bile S Pen’i doğru düzgün taşıyamıyordu. Silikon S Pen için ayrıca bir kılıf üretilir mi ya da telefonun içinde taşınır mı olacak bilinmiyor ancak her şekilde Samsung kullanıcılarının görüşü, silikon S Pen’in daha iyi olduğu yönünde.

Haberde yayınlanan bir başka bilgiye göre Samsung Galaxy Z Fold 4’ün iç ekranı önceki model ile aynı boyutta, yani 7,56 inç olacak. Dış ekranı ise 6,2 inç boyutundan 6,19 inç boyutuna düşecek. Ek olarak Samsung’un Galaxy Z Flip 4’üne dair de bilgiler geldi. Bilgilere göre yeni Z Flip 4 6,7 inç’lik bir ekrana sahip olacak.