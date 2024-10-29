Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 SE, satışa sunulduğu andan itibaren çok kısa sürede tükendi.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 SE, ilk olarak Güney Kore’de satışa açılmasının ardından büyük ilgi gördü. Telefon satışa sunulmasının ardından sadece 10 dakika içinde tükendi.

Samsung'un bu özel modelde sunduğu geliştirilmiş özellikler, telefonun bu kadar hızlı tükenmesinde önemli bir rol oynadı. Galaxy Z Fold 6 SE'ye olan bu yüksek talep, katlanabilir telefon sektöründe olan soru işaretlerinde rağmen hâlâ Samsung'un ne denli büyük bir başarı yakaladığının göstergesi.

Samsung'un resmî açıklamasına göre Galaxy Z Fold 6 SE’nin satışları planlanan tarihte yedi saat gecikmeli başladı. Yedi saatlik gecikmeye rağmen telefonlar satışa sunulmasından kısa süre sonra hızla tükendi. Şu an itibarıyla Samsung’un Kore web sitesinde telefon için "Hazırlanan tüm stoklar tükendi." ifadesi yer alıyor.

Galaxy Z Fold 6 SE'yi bu kadar cazip kılan ne?

Normal modelde bulunan 50MP ana kameranın aksine, Samsung'un bu yeni telefonunda 200MP’lik bir ana kamera bulunuyor. Ayrıca standart modeldeki 12 GB RAM yerine 16 GB RAM ile çoklu görev ve yapay zekâ performansı bir üst seviyeye çıkmış durumda.

Telefon ayrıca Wi-Fi 6E yerine daha hızlı bağlantı imkânı sağlayan Wi-Fi 7 desteği ile geliyor. İşlemci tarafında ise kullanıcıları Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bekliyor.

Galaxy Z Fold 6 SE, şimdilik yalnızca Güney Kore pazarına özel olarak satışa sunuldu ancak gelecekte global pazarda da yerini alması bekleniyor.