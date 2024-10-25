Samsung’un yeni Galaxy Z Fold 7’si, Q7 ve Q7M kod adlı iki farklı versiyonla kullanıcılarla buluşabilir.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung yeni nesil Galaxy Z Fold 7 için iki farklı versiyon sunacak. Söz konusu bilgi, Galaxy Z Fold 6 Special Edition'ın Güney Kore'de duyurulmasının ardından dikkat çekti.

Kaynaklara göre Samsung, Galaxy Z Fold 7'nin iki versiyonunu geliştiriyor. Kaynaklar, Galaxy Z Fold 7'nin kod adının Q7, Galaxy Z Flip 7'nin ise B7 olduğunu belirtiyor.

Galaxy Z Fold 7 ile Q7M'nin aynı anda tanıtılma ihtimali

Q7 kod adına ek olarak Q7M kod adlı üçüncü bir versiyonun da geliştirildiği de ifade ediliyor. Q7M'in Q7 ile neredeyse paralel bir şekilde geliştirilmesi 2025'in başında yeni bir katlanabilir cihazın tanıtılma olasılığını da ortadan kaldırıyor.

Yeni Galaxy Z Fold 7 varyantının, başka bir özel sürüm mü yoksa Samsung'un üzerinde çalıştığı üç ekranlı cihaz mı olacağı henüz net değil. Ancak her iki cihazın da aynı dönemde tanıtılması bekleniyor. Q7M'in gelişim sürecinin Q7 ile eş zamanlı ilerlemesi, her iki modelin de aynı anda çıkabileceğine işaret ediyor.

İlerleyen günlerde Samsung'un bu iki yeni versiyonu hakkında daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor.