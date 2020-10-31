Samsung Galaxy Z Fold3'ün S Pen Patenti Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold3'ün Z Pen desteğiyle birlikte geleceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıktı. Z Fold3'ün S Pen'inin Galaxy Note20'ninkiyle benzer olacağı da ifade ediliyor.

Katlanabilir akıllı telefon konusundaki ısrarlı çalışmalarını sürdüren Samsung'un yeni cihazı Galaxy Fold3 ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre, Galaxy Fold3'te S Pen desteği de bulunacak.

Galaxy Fold3'ün S Pen desteğiyle ilgili en net kanıtlardan bir tanesi Let's Go Digital'den geldi. Hollanda merkezli blog, Güney Koreli teknoloji devinin Dünya Fikri Mülkiyetler Ofisi'ndeki patentini ortaya çıkardı. Patente göre Galaxy Z Fold3'ün sağ alt tarafında S Pen yuvası bulunacak.

Galaxy Z Fold3, S Pen desteğiyle gelecek

Ayrıca yine patentte ortaya çıkan bilgilere göre Z Fold3'ün S Pen'i, Galaxy Note20'ninkiyle aynı boyutta olacak. Daha önce ortaya çıkan haberlerde Fold3'ün Note20'nin kaleminden farklı olacağı ve Active Electrostatic (AES) dijitalleştirici teknolojisine sahip olacağı ifade edilmişti.

Samsung'un AES teknolojisini kullanmayı düşünmesinin arkasında yatan sebep, kalem ve dokunma girdisi için tek bir sensörün yeterli olmasıydı. Bu sayede katlanabilir ekranlar için daha uygun hale geliyordu. Galaxy Note serisinde ise harici bir güç kaynağı gerektirmeyen Electro-Magnetic Resonance teknolojisi kullanılıyor.

Patentte elektromanyetik rezonans iğnesi işaret ediliyor olsa da patentin nisan ayında doldurulmuş olması buna sebep olarak gösteriliyor. Samsung, AES teknolojisine daha yakın dönemde odaklanmaya başladı. Ayrıca Galaxy Z Fold3'ün ultra kalın camla geleceği de söylentiler arasında bulunuyor.

Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold3'ün, Samsung'un ekran altı kamerayla gelecek ilk telefonu olacağına dair de söylentiler bulunuyor. Ayrıca Samsung'un Z serisini ana amiral gemisi yapma niyetinde olduğu da söyleniyor.