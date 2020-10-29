Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Kayar Klavyesi Olabilir

Samsung'un Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'nde onaylattığı bir patent, LetsGoDigital tarafından üç boyutlu hale getirildi. Galaxy Z Fold 3 olması muhtemel olan telefonun ekranı, iki farklı noktada katlanabilecek. Bununla yetinmeyen Samsung, telefona bir de kayar yapıda klavye ekleyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Telefonla ilgili resmileşmiş bilgiler yok denecek kadar az ancak Samsung'un yeni bir patenti, bu telefonun oldukça dikkat çekici özelliklerle donatılabileceğini gözler önüne seriyor. LetsGoDigital'in üç boyutlu hale getirdiği patent görüntüler, Galaxy Z Fold 3'ün dört katmanlı bir yapısının olabileceğini gözler önüne seriyor.

Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'nin onayladığı patent, Galaxy Z Fold 3'ün ekranının iki farklı noktada katlanabileceğini ortaya koyuyor. Ancak Samsung'un sürprizi bununla sınırlı değil. Şirket, telefonun içine ekleyeceği bir katmanla da bu telefona bir klavye eklemiş gibi görünüyor. Bu klavyeli yapı, Galaxy Z Fold 3'ün ekranı tamamen açıldığında, bu ürünün bir tablete döneceğini gösteriyor.

Galaxy Z Fold 3, muhtemelen böyle görünecek

Eğer Samsung, Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne onaylattığı patenti Galaxy Z Fold 3 olarak karşımıza çıkarırsa, bu telefon farklı kombinasyonlarda çalışacak gibi görünüyor. Örneğin bir kullanıcı, bu telefonu en küçük ekran boyutunda kullanabilecek. İhtiyaç duyulduğunda ise telefon, iki parçalı bir yapıya sahip olmuş olacak. Ancak şu an için anlaşılamayan nokta, telefonun ilk menteşesi açılıp, klavye dışarı çıktığında bu telefonun nasıl dengede kalacağı.

Samsung'un bu tasarımdaki bir telefonu patentlemiş olması, şu an için bir şeylerin netleşmiş olduğu anlamına gelmiyor. Şirket, bu patenti rafa kaldırabilir ya da daha farklı bir tasarım haline getirebilir. Bunu ancak önümüzdeki zamanlarda görebileceğiz. Eğer Samsung Galaxy Z Fold 3'le ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.