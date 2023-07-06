Samsung, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5'in başrolde olacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Seul'deki etkinlik, 26 Temmuz saat 14:00'te (TSİ) başlayacak. Peki bu etkinlik nasıl izlenecek?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir temmuz ayının sonunda gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği ile gündemde. Marka, bu etkinlikte Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 başta olmak üzere Galaxy Watch Series 6 ile Galaxy Tab S9 serisini de tanıtacak. Tabi başka sürprizler de görebiliriz.

Samsung cephesinden gelen son haberler ise yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihinin netleştiğini ortaya koydu. Samsung Hindistan'ın internet sitesinde paylaşılan bir video, etkinliğin 26 Temmuz'da gerçekleştirileceğini kesinleştirmiş oldu. Öte yandan; etkinliğin Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirileceğini söyleyelim. Bu, Samsung tarihinde bir ilk olacak. Bugüne kadar Galaxy Unpacked etkinlikleri ya ABD'de ya da Avrupa'da gerçekleşiyordu.

İşte Samsung tarafından yapılan paylaşım:

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Samsung'a göre Galaxy Z Flip5, tüketicinin katlanabilir ekranlı telefonlara yönelmesini sağlayacak. Samsung'un iddialı açıklamasının altından neler çıkacağını 26 Temmuz'da hep birlikte göreceğiz. Bakalım Samsung, gerçekten de tüketicinin aklını çelmeyi başarabilecek mi...

Bu arada; Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Unpacked, şirketin resmi internet sitesi ile YouTube kanalı üzerinden seyredilebilecek. Etkinliğin başlangıç saati ise 14:00 (TSİ) olarak açıklandı.