Samsung'un birkaç hafta sonra tanıtacağı Galaxy Z Fold5'e ait gerçek görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, Samsung'un menteşe sorununu çözdüğünü ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği yaklaştıkça, bu lansmanda tanıtılacak Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 ile ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Aslına bakacak olursak bu akıllı telefonlarla ilgili neredeyse her türlü bilgi açığa çıktı. Şimdiyse bugüne kadarki sızıntıları destekleyen önemli bir gelişme yaşandı. Samsung Galaxy Z Fold5, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Servis edilen görüntüler, Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlardaki menteşe problemini çözdüğünü ortaya koyuyor.

Katlanabilir ekranlı telefonlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi hiç şüphesiz menteşe yapıları. Geçmişte ortaya atılan iddialar, Samsung'un Galaxy Z Fold5'te yeni bir menteşe kullanmaya başlayacağını, bu sayede telefonun tamamen kapanacağını ortaya koyuyordu. Samsung Galaxy Z Fold5'in kanlı canlı görüntüleri, bu iddiaların doğru olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü katlanabilir ekranlı telefon, bu kez gerçekten tamamen katlanacak.

İşte Samsung Galaxy Fold5'in gerçek görüntüleri:

Samsung Galaxy Z Fold4'ün menteşe yapısı, telefonun bu kısımda tamamen katlanmasını engelliyordu. Ancak yukarıdaki ekran görüntüsü, bu durumun Samsung Galaxy Fold5'te çözüleceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca yeni menteşe tasarımının ekranda oluşan kırışıklığı da azaltacağı söyleniyor. Ancak bu konuda net bir şey söylemek çok zor.

Samsung Galaxy Z Fold4'ün menteşe bölgesi şöyle görünüyor:

Paylaşılan gerçek görüntülerin sağladığı bilgiler sadece menteşe yapısı ile ilgili değil. Samsung Galaxy Z Fold5'in kamera kurulumu, paylaşılan görüntülere göre Samsung Galaxy Z Fold4'ten daha büyük olacak. Ayrıca LED flaş, kamera çerçevesinin içinde değil, çerçevenin sağında yer alacak. Bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre Samsung Galaxy Z Fold5'in selefi ile aynı kamera kurulumuna sahip olacak ancak daha iyi performans sunacaktı. Gelen görüntüler, bu iddianın da doğru olabileceğini gözler önüne seriyor.

*Solda: Samsung Galaxy Z Fold5 Sağda: Samsung Galaxy Z Fold4

Bu arada; Samsung Galaxy Z Fold5 ile ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündemde. Akıllı telefon dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Z Fold5, IP58 sertifikasına sahip olmayacak. Yani bu akıllı telefonun toza karşı dayanıklılığı bulunmayacak. Öte yandan; suya karşı dayanıklılığı temsil eden IPX8 sertifikası ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Samsung Galaxy Z Fold4, IPX8 sertifikasına sahipti.

Neyse ki söz konusu iddialar için uzun bir süre beklemeyeceğiz. Samsung'un bu katlanabilir ekranlı telefonu tanıtacağı lansman etkinliği, büyük olasılıkla temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Böylelikle tüketicilerin akıllarındaki soru işaretleri de ortadan kalkmış olacak.

Samsung Galaxy Z Flip5 ile Galaxy Z Fold5'in sızdırılan teknik özellikleri için: