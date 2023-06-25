Samsung'un katlanabilir telefon serileri Z Flip ve Z Fold'un yeni üyeleri Z Fold5 ve Z Flip5'in render görüntüleri ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Güney Kore teknoloji devi Samsung’un Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanabilir amiral gemilerinin tasarımı ve tüm teknik özellikleri, önümüzdeki ay yapılacak Galaxy Unpacked sunumunda tanıtılmalarına daha haftalar olmasına rağmen sızdırıldı.

Temmuz ayı sonunda Güney Kore'nin Seul kentinde gerçekleştirilecek etkinlikte başka Samsung ürünleri de tanıtılacak ancak tabii ki en heyecanla beklenenler bu katlanabilir telefonlardı. Cihazların özellikleri ve tasarımları, SnoopyTech tarafından internete servis edilmiş. Bize de sizlere sunmak düşüyor.

Samsung Galaxy Z Fold5’in sızdırılan render görüntülerine göre tasarımı şöyle olacak:

Z Fold 5'in görüntülerinden yola çıkarak, cihazın arka tarafındaki dikey üçlü kamera sistemi ve ön tarafın ortasına yerleştirilmiş delikli kamera kesimi nedeniyle Galaxy Z Fold 4'e oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Telefonun iç kısmındaki çentiğin minimum düzeye indirgendiğini görüyoruz ve güç düğmesi ile ses düğmelerinin sağ tarafta yer aldığı gözümüze çarpıyor.

Galaxy Z Fold5'in sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran İç: 7,6 inç, AMOLED, 2176 x 1812 çözünürlük, 120 Hz

Dış: 6,2 inç, AMOLED, 2316 x 904 çözünürlük, 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB Depolama 256 GB

512 GB Ön kamera 10 MP (f/2.2) + 4 MP (f/1.0) (ekran altı) Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.2) Batarya 4.400 mAh İşletim sistemi Android 13

Yine render görüntülerine göre bir diğer katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip5 şöyle görünecek:

Moto Razr+'ı anımsatan ön taraftaki devasa kapak ekranı, Z Flip 5'in selefinden çok farklı görünmesini sağlamış. Ön taraftaki çift kamera modülünün dikey yerine yatay yerleştirilmesi, Z Flip5’i artık Motorola'nın bu yılki en üst düzey katlanabilir modeline gerçekten benzetmiş. Bunun dışında, ana ekranın ortası delikli bir kesime sahip ve düz bir çerçeveye sahip gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip5'in teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran İç: 6,7 inç, AMOLED, 2640 x 1080 çözünürlük, 120 Hz

Dış: 3,4 inç, 748 x 720 çözünürlük, 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 256 GB

512 GB Ön kamera 10 MP (f/2.4) Arka kamera 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) Batarya 3.700 mAh İşletim sistemi Android 13

Sızdırılan bu özellikler, sizleri Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemileri için heyecanlandırdı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.