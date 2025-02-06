Samsung Galaxy Z Fold7'nin ekranına ilişkin bomba bir iddia gündem oldu. Bir sızıntı kaynağına göre yaklaşmakta olan telefon, ekran kırışıklığı sorununu tarihe gömecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold7 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilindik bir sızıntı kaynağı, bu telefonun önemli bir sorunu tarihe gömeceğini açıkladı.

Katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunu, ekran kırışıklığıdır. Firmalar, kırışıklığı minimal düzeye indirmek için çalışmalar yapmış olsalar da henüz istenilen seviyeye gelinemedi. İşte sızıntı kaynağının açıklamasına göre Samsung, bu kez ekran kırışıklığı sorununu neredeyse tamamen çözecek.

Işık altında çok az görünecek

Sızıntı kaynağına göre Samsung, Galaxy Z Fold7'de yeni bir menteşe tasarımına geçiş yapacak. Ayrıca yeni panel, kırışıklığın normal şartlarda görünmesini büyük oranda engelleyecek. Kaynağımıza göre kırışıklık, yalnızca yüksek ışıklı ortamda ve belirli açılardan bakıldığı zaman görülebilecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Samsung Galaxy Z Fold7'de 200 MP kamera kullanılacağını ortaya koydu. Ancak telefon, bu kamera sensörüne rağmen Galaxy Z Fold6'dan daha ince bir yapıda olacak. Öte yandan, Samsung'un 2025 model katlanabilir ekranlı telefonunda Galaxy S25 ailesinde de kullanılan gelişmiş soğutma teknolojisinin bulunacağı söyleniyor. Bakalım bu iddiaların ne kadar gerçek olacak.