Samsung’un yeni patenti, Galaxy Ring’in bilgisayar ve diğer cihazlarla kablosuz bağlantı kurarak kontrol sağlayabileceğini gösterdi.

Samsung’un yeni bir patenti gün yüzüne çıktı. Samsung’un yeni patenti, akıllı yüzüklerin kullanım alanlarını genişletebilecek bir yeniliği ortaya koyuyor.

Mevcut akıllı yüzükler ağırlıklı olarak sağlık takibi için kullanılırken, Samsung’un bu cihazlara gelecekte yeni işlevler eklemeyi planladığı belirtildi. Gelecekteki Galaxy Ring'in Samsung’un diğer cihazlarını kontrol edebileceği ortaya çıktı.

Kablosuz bağlantı ile diğer cihazları kontrol edebilecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) sunduğu patentte, akıllı yüzüğün kablosuz bağlantı ile çeşitli cihazları kontrol edebileceği görüldü. Daha önce piyasaya sürülen Galaxy Ring modeli, sağlık takibi özellikleriyle öne çıkarken, yeni nesil modelin bağlı olduğu cihazlar arasında veri aktarımı yapabileceği ve doğrudan etkileşim sağlayabileceği ifade edildi.

Patent çizimlerinde, akıllı yüzüğün bir dizüstü bilgisayar ve tablet ile etkileşim halinde olduğu görüldü. Yeni teknolojinin, Apple’ın ekosistemindeki bağlantılı cihaz deneyimine benzer bir çalışma prensibine sahip olduğu öngörüldü. Daha önce S Pen ile benzer bir kontrol mekanizması sunan Samsung’un, yeni akıllı yüzükle daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Şirketin bu özelliği hayata geçirip geçirmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak patentte yer alan bilgiler, akıllı yüzüklerin gelecekte daha geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğine işaret ediyor.