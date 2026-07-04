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Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Avrupa Fiyatları Sızdırıldı (Zam Üstüne Zam Var)

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Samsung'un 22 Temmuz'daki lansmanı öncesinde yeni ürünlerinin fiyatları sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Avrupa Fiyatları Sızdırıldı (Zam Üstüne Zam Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji dünyasının gözü kulağı 22 Temmuz'da Londra'da gerçekleşecek Samsung Unpacked etkinliğinde ancak Samsung'un sahneye çıkarmaya hazırlandığı yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatleri, bu kez özelliklerinden ziyade cepleri yakacak fiyatlarıyla konuşulacak gibi duruyor.

Avrupa fiyatları sızan yeni nesil cihazlar, geçen yıla kıyasla hatırı sayılır bir zam dalgasıyla geliyor.

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Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Avrupa Fiyatları Sızdırıldı (Zam Üstüne Zam Var)
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Bu paraları kim ödeyebilir diye sormadan edemedik

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Katlanabilir telefon denince akla gelen en güçlü model Galaxy Z Fold8 Ultra, fiyatıyla da lüks olmaya kararlı. Eğer 256 GB'lık başlangıç modelini gözünüze kestirdiyseniz, geçen yıla göre 100 € daha fazla, yani tam 2.199 € ödemeniz gerekecek. "Bana depolama yetmez" derseniz, 512 GB için 2.399 €, zirvedeki 1 TB'lık model içinse tam 2.799 € gözden çıkarmanız lazım.

Daha geniş bir ekran deneyimi sunacak olan standart Galaxy Z Fold8 ise 1.999 €'dan kapıyı açıyor ve 1 TB seçeneğinde 2.599 €'ya kadar tırmanıyor. Kompakt model Galaxy Z Flip8 de zam furyasından nasibini almış. 256 GB’lık sürümü 1.299 €, 512 GB’lığı ise 1.499 € fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Akıllı saatler de zamlı olacak

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Zam dalgası sadece telefonları değil, bileğimizi de vuracak. LTE destekli Galaxy Watch Ultra 2 tam 749 € fiyat etiketiyle gelecek.

Serinin standart modeli olan Galaxy Watch 9 ise 40 mm'lik kasasıyla 409 €'dan başlarken, 44 mm'lik versiyonu 459 € olacak. Eğer "Saatimizden de hücresel bağlantı kuralım" derseniz, fiyata bir 30 € daha eklemeniz gerekecek.

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