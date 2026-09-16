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Samsung Galeri Uygulamasına Google Fotoğraflar Yedekleme Desteği Geliyor

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Samsung Galeri uygulamasına OneDrive desteğinin ardından Google Fotoğraflar yedekleme entegrasyonu geliyor.

Samsung Galeri Uygulamasına Google Fotoğraflar Yedekleme Desteği Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy telefon ve tabletlerde yer alan Galeri uygulamasındaki Microsoft OneDrive entegrasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu.

Şimdi ise şirketin OneDrive’dan boşalan yeri Google Fotoğraflar entegrasyonu ile doldurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Samsung Galeri Uygulamasına Google Fotoğraflar Yedekleme Desteği Geliyor
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Entegrasyon 1 Ekim'de başlayacak

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Samsung, yakın zamanda One UI 9.0 sürümünü çalıştıran Galaxy cihazları için sistem düzeyinde bir uygulama olan Galeri Bulut Senkronizasyonu güncellemesini yayınladı. Uygulamanın 1.6.09.31 sürüm numaralı açıklamasında açıkça Google Fotoğraflar entegrasyonunun eklendiği belirtiliyor. Güncelleme yüklenmiş olsa da bu özellik henüz kullanıcı arayüzünde aktif olarak görünmüyor.

Microsoft OneDrive entegrasyonunun 30 Eylül 2026 tarihinde resmî olarak sona erecek olması, Google Fotoğraflar desteğinin 1 Ekim itibarıyla devreye gireceği ihtimalini güçlendiriyor. Hatırlanacağı üzere Samsung, yaklaşık beş yıl önce kendi hizmeti olan Samsung Cloud entegrasyonunu sonlandırıp OneDrive’a geçiş yapmıştı.

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Özellik henüz tüm kullanıcılar için erişilebilir olmasa da bazı geliştiriciler ve meraklılar entegrasyonu erken aşamada aktifleştirmeyi başardı. Elde edilen ekran görüntülerine göre Samsung Galeri uygulamasına Google Fotoğraflar erişim izni verildiğinde Google hesabınızdaki kullanılabilir depolama alanı, senkronizasyon kontrolleri, alan temizleme araçları ve ekstra depolama alanı satın alma seçenekleri doğrudan Galeri içerisinden yönetilebilecek.

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